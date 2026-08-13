Aportes de agua a embalses, para generación de energía, completan 4 meses por debajo de promedios históricos

Lo único que no puede pasar en Colombia ahora es un apagón. Así lo han manifestado los empresarios que, durante el Congreso de la Andi, dijeron que a las crisis que se deben enfrentar, ahora se agrega ahora la preocupación por la situación humanitaria de cientos de colombianos afectados por el terremoto.

En medio de la tragedia, es mucho más urgente la necesidad de reactivar la economía, que tiene una proyección de crecimiento inferior al 3 %, mientras que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, estima que el país requiere un dinamismo de alrededor del 5 % para que se puedan cerrar las brechas sociales.

En ese contexto, XM, el operador del sistema interconectado nacional, presentó el informe con corte a julio, en el que sigue estando presente el fantasma de una disminución de la energía hidráulica, debido a las sequías que continúa propiciando el Fenómeno de El Niño.

Pescadores en el rio Magdalena Sequia fenomeno del niño Honda Tolima feb 4 2016 foto Guillermo Torres Revista Semana Foto: Guillermo Torres

Los datos destapados por XM requieren foco, pues un apagón truncaría la senda de la reactivación. “Al cierre de julio, los embalses del sistema se ubicaron por debajo de la senda de referencia de la CREG y los aportes hídricos completaron cuatro meses consecutivos por debajo del promedio histórico. Este comportamiento refuerza la necesidad de un monitoreo permanente y de acciones coordinadas entre las instituciones y los agentes del sector para mantener una operación segura y confiable que garantice la atención de la demanda de energía del país”, dice el informe.

Aunque la energía hidráulica sigue aportando la mayor cantidad de energía al sistema, también es la que más cae. “La fuente de energía con mayor contribución fue la generación hidráulica con un 87,18 %, equivalente a 163.22 GWh-día promedio, presentando un decrecimiento de 4,41 % en comparación con el mes anterior”, señala XM.

Lo único que no puede es tener un apagón en Colombia. Foto: SUYATI - stock.adobe.com

El carbón ya está poniendo la mecha

Por fuente de energía, de acuerdo con el documento de XM, la generación con carbón representó un 44,37 %, equivalente a 27,07 GWh-día promedio (20,77 % más con relación al mes anterior), el gas nacional con un 13,62 %, equivalente a 8,31 GWh-día promedio (51,97 % más con relación al mes anterior) y el gas importado con una participación de 40,74 %, equivalente a 24,85 GWh-día promedio (18,92 % más respecto al mes anterior).

El gas es un aliado para el encendido de las térmicas cuando no hay suficiente energía producida a partir del agua, aumenta en volumen de importación.