Dólar terminó la jornada a la baja en Colombia: precio oficial del 13 de agosto en la BVC

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

“Se cerraron 6.084 servicios de salud”, dijo Bruce Mac Master al referirse a la crisis del sector

Para hoy, 13 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.119, lo que significó una reducción de $4 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.123.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $7, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.126.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.137, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.116. El promedio cotizado se encuentra en $3.127.

“Plan Marshal criollo”, entre la lluvia de ideas para la reconstrucción del país que surge en Congreso de la Andi

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,095 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 578,42.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,06 %, llegando a las 99,852 unidades.

La moneda americana tuvo un comportamiento volátil. Foto: Getty Images/iStockphoto

EE. UU. reanuda operaciones para importar aguacates de México

Estados Unidos informó el jueves la reanudación total de las operaciones necesarias para importar aguacates de México, suspendidas hace una semana tras una alerta de violencia en Michoacán, el principal estado productor de este fruto.

Por protocolo, las autoridades estadounidenses inspeccionan plantaciones y empacadoras de aguacate antes de autorizar las importaciones.

Las operaciones fueron suspendidas el miércoles pasado tras identificarse una “amenaza contra intereses estadounidenses” en Michoacán, que produce alrededor de dos millones de toneladas de aguacate al año. Las inspecciones se reanudaron parcialmente el viernes.

Michoacán registra desde hace años asesinatos de autoridades y extorsión a productores por parte del crimen organizado.

El gobierno mexicano reforzó la seguridad con el despliegue de unos 1.500 militares en las zonas productoras. Esta semana también anunció el arresto de 12 personas acusadas de extorsión.

“Reconozco al gobierno de México, particularmente a su gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, escribió en X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

“Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda”, añadió. “Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”.

EEUU reanuda operaciones para importar aguacates de México Foto: Getty Images/Image Source

El incidente ocurre en medio de la presión del presidente Donald Trump sobre México. El mandatario ha dicho que los cárteles gobiernan el país y ha amenazado con enviar a militares para combatir a los grupos criminales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo niega y descarta cualquier escenario de intervención.