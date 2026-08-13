“Se cerraron 6.084 servicios de salud”, dijo Bruce Mac Master al referirse a la crisis del sector

En un entorno lleno de desafíos, con cinco crisis que restan a la economía, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió a una más que se suma: la humanitaria, provocada por un terremoto que ha dejado víctimas fatales, damnificados y daños materiales que aún no se han podido calcular.

Muchos se preguntan qué es lo prioritario, pero Mac Master señaló que todas deben ser atendidas prontamente. En ese contexto, señaló que el tema energético, por ejemplo, es algo sobre lo que se viene hablando en los últimos cuatro congresos de la Andi. “Decíamos que lo que estábamos haciendo en energía no iba por buen camino, que existían retrasos en entregas, se presentaban subastas que no salían adelante”, pero se hablaba de que las alertas eran exageradas.

“Hoy se requiere un trabajo articulado, veloz, promover que las consultas previas se desenreden”.

Pero uno de los puntos en los que se enfocó el presidente de la Andi, durante su intervención en el congreso de empresarios, fue el de la salud,sobre el cual, mencionó que se habían perdido 6.084 servicios de salud en medio de una aguda crisis, en la que los prestadores permanecían llenos de incertidumbre.

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