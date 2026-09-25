Paloma Valencia le pone punto final al debate de la Andi y dice que Bruce Mac Master se debe quedar

La excongresista Paloma Valencia publicó un video en el cual manifesta que es partidaria de la continuidad de Bruce Mac Master como presidente de la Andi.

“Yo sí creo que Bruce Mac Master debe quedarse en la Andi. Aunque yo no hago parte de esa organización, creo que los industriales de Colombia que lo han defendido y que quieren que continúe tienen la razón. Porque en estos cuatro años difíciles del gobierno Petro, yo sí vi al doctor Bruce Mac Master dando la pelea contra Petro. Lo vi defendiendo la institucionalidad, criticando al gobierno cuando había que criticarlo, pero también proponiendo alternativas para que este país no se fuera por el hueco”, aseguró la excongresista del Centro Democrático.

“Es que hay que recordar que no fue que Petro no quisiera convertir a Colombia en Venezuela. Fue que muchos hicimos el ejercicio para defenderla. Y entre ellos el doctor Bruce Mac Master. Y por eso no se puede desaparecer lo que él hizo. No se puede olvidar la gran batalla que dio y cómo defendió a Colombia, las instituciones y el sector productivo. Por eso el reconocimiento no puede pasar de moda. Porque cuando uno hace las cosas, las cosas quedan hechas”, agregó.

Esta es la carta en la que Coca-Cola Femsa en Colombia anuncia su retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi

Bruce Mac Master publica carta y pretende atornillarse en la Andi. ¿Qué hará con los afiliados que piensan distinto a él y con el presidente, que no lo recibirá?

El video de la exsenadora Paloma Valencia:

Este mismo viernes, previo a la publicación del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, publicó una carta en medio del retiro masivo de compañías de la organización, entre ellas Incauca, Providencia y Sucroal, tras la misma decisión que adoptó Coca-Cola Femsa.

“La Andi es mucho más que su presidente. Es una institución colectiva, una de las más importantes de América Latina, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y generaciones enteras que han creído en la importancia de contar con una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia”, señaló.

“Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente; el país lo merece y podemos hacerlo con buena voluntad”, agregó en su misiva, en la que no habló de dimisión.

“Lo he hecho porque creo que hay momentos en los que hablar más no necesariamente contribuye a construir soluciones y porque tengo una responsabilidad especial de cuidar a la Andi, a sus afiliados, a sus colaboradores y a todo el equipo de trabajo que diariamente hace posible esta organización. También lo he hecho porque considero que, más que hablar de mí, se está hablando de una situación que se refiere a la institucionalidad gremial dentro de la cual la Andi juega un papel de gran importancia”, indicó el presidente de la Andi.

La carta fue publicada en el marco de las tensiones entre el Ejecutivo y la presidencia del gremio, pues la orden del Gobierno De La Espriella es que ningún ministro se reúna con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, situación que complica la interlocución de las empresas con la administración nacional.