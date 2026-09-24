Tres empresas más se van de la Andi, en medio de las tensiones entre Bruce Mac Master y el Gobierno De La Espriella

Tres nuevas empresas: Incauca, Providencia y Sucroal notificaron su retiro de la Andi, el gremio de industriales de Colombia, en medio de las tensiones entre Bruce Mac Master, presidente de la organización, y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Coca-Cola Femsa también había anunciado su retiro de la Cámara de Bebidas de la Andi y mantenía en estudio su posible retiro de la agremiación.

Incauca es una importante empresa agroindustrial colombiana dedicada al cultivo, procesamiento y aprovechamiento industrial de la caña de azúcar. Opera principalmente en el departamento del Valle del Cauca y la región geográfica del río Cauca.

Habitualmente, esta empresa ha mantenido una agenda de diálogo y negociación continua con el Gobierno nacional y ha sido defensora de las alianzas público-privadas, lo que requiere acercamientos con el Ministerio de Agricultura, de Comercio y otros. No obstante, por el momento, el Ejecutivo ha ordenado que ningún ministro se reúna con Bruce Mac Master.