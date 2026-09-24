Expresidente Iván Duque se reestrena en el BID: el nuevo cargo internacional que lo sienta con exministros, banqueros y una general de EE. UU.

El expresidente colombiano Iván Duque asumirá un nuevo reto en el escenario internacional tras ser incorporado al recién creado Consejo Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una instancia que reúne a líderes y expertos de los sectores público y privado para aportar una visión estratégica sobre el futuro de América Latina y el Caribe.

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El organismo fue creado en 2026 como un espacio de consulta externa para ayudar al Grupo BID a anticipar tendencias, identificar oportunidades para la región y fortalecer sus vínculos con actores de influencia global. Sus integrantes tendrán reuniones periódicas con la dirección del organismo y participarán durante el año en discusiones sobre los principales desafíos regionales.

Duque compartirá este espacio con figuras de distintos ámbitos de la política, las finanzas, la economía y la seguridad internacional.

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Iván Duque en el BID Foto: Iván Duque en el BID

Entre los integrantes aparecen Azucena Arbeleche, expresidenta y exministra de Economía y Finanzas de Uruguay; Marcelo Claure, copresidente de Brightstar Capital Partners; Arminio Fraga, socio fundador de Gávea Investimentos; y José M. Linares, vicepresidente ejecutivo sénior de Banco Santander y director global de Santander CIB.

La lista también incluye a Rob Mosbacher, presidente de Mosbacher Energy Company; Sir Andrew Steer, académico de Georgetown University y London School of Economics; y José María Viñals, expresidente del Grupo Standard Chartered.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de la general Laura Richardson, excomandante del Comando Sur de Estados Unidos.

Con esta designación, Duque pasa a integrar un espacio de consulta internacional que tendrá entre sus objetivos aportar conocimiento y experiencia para orientar las estrategias del BID frente a los cambios económicos, políticos y geopolíticos que enfrenta la región.