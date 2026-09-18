Expresidente Iván Duque presidirá el Grupo Asesor de la iniciativa de la ICC y Carbon Measures

La International Chamber of Commerce (ICC) y Carbon Measures anunciaron hoy que Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, presidirá el nuevo Grupo Asesor del Panel de Expertos Técnicos, creado para complementar el trabajo del TEP sobre Contabilidad de Carbono, reportó la agencia AFP.

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Se trata de un cargo de gran relevancia en la lucha mundial contra el cambio climático. Desde que dejó el poder, el exmandatario se ha convertido en un líder global en estos asuntos. Recientemete, lideró la cuarta cumbre de Concordia en el Amazonas.

“El TEP, convocado conjuntamente por ICC y Carbon Measures, reúne a expertos reconocidos del ámbito académico, la contabilidad financiera, la industria y la sociedad civil para desarrollar un marco de contabilidad de emisiones de carbono aplicable a nivel mundial. Su trabajo se desarrolla en un contexto de creciente impulso internacional hacia la armonización de la contabilidad de carbono”, señala el comunicado de esa designación.

Iván Duque en cumbre en el Amazonas Foto: Presidencia

En el documento se explica que el Grupo Asesor fue creado para profundizar el trabajo técnico del TEP y ampliar la participación de responsables de políticas públicas, líderes empresariales y otros actores relevantes.

“Si bien las conclusiones técnicas del TEP son completamente independientes, el Grupo Asesor, presidido por el expresidente de Colombia Iván Duque, asesorará sobre ese trabajo y aportará distintas perspectivas externas. Además, reunirá a líderes de diferentes sectores y regiones para brindar orientación estratégica, contribuir a garantizar la relevancia para las empresas y favorecer su aplicación en la práctica”, señala el documento.

“La designación del presidente Duque representa un paso importante para esta iniciativa. Su liderazgo y experiencia nos ayudarán a generar una mayor participación entre los principales grupos de interés y a impulsar un diálogo más amplio sobre la posible utilidad de un régimen de contabilidad de carbono a nivel de producto con criterios uniformes a escala mundial”, aseguró Andrew Wilson, secretario general adjunto de ICC .

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“Es un gran honor sumarme al equipo de Carbon Measures y contribuir a acelerar el avance hacia los más altos estándares en materia de contabilidad climática. Esto contribuirá al desarrollo de más proyectos y de mejor calidad, al tiempo que mejorará la transparencia en la movilización de capital para la descarbonización”, agregó el exmandatario colombiano.

En el comunicado se resalta que “Duque aporta una amplia experiencia en gobierno, desarrollo económico y políticas climáticas a esta función. Durante su mandato como presidente de Colombia, entre 2018 y 2022, su administración se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país un 51 % para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Estos compromisos fueron posteriormente incorporados a la Ley de Acción Climática de Colombia de 2021. Antes de asumir la presidencia, Duque trabajó durante más de una década en el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde que dejó el cargo, continúa participando activamente en cuestiones relacionadas con el clima, la conservación y el desarrollo económico a nivel mundial a través de su trabajo con organizaciones como Conservation International, Bezos Earth Fund y Concordia, donde creó la Concordia Amazon Initiative”.