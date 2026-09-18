‘El Gran Abrazo por Cali y el Valle’: así será la emotiva e importante jornada para acompañar y ayudar a víctimas del terremoto

Cali se prepara para una jornada de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El próximo sábado 10 de octubre se realizará El Gran Abrazo por Cali y el Valle, un encuentro que busca brindar acompañamiento emocional y contribuir a la recuperación de quienes todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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La actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la noche en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se habilitarán espacios de escucha, orientación y atención para víctimas directas e indirectas de la tragedia.

De acuerdo con el comunicado oficial, profesionales de distintas áreas, expertos, organizaciones y entidades públicas y privadas participarán en la jornada. También se sumarán artistas colombianos que donarán su tiempo y talento.

La programación contempla conferencias, experiencias enfocadas en el bienestar emocional, espacios de memoria, música y actividades dirigidas a rescatistas y cuidadores.

Uno de los componentes estará dedicado a los emprendedores que resultaron afectados. Allí podrán exhibir sus productos y presentar sus nuevos canales de comercialización, con el propósito de aportar a la recuperación de sus negocios y de los ingresos de sus familias.

“Durante el evento se realizará una muestra comercial en la que podrán exhibir sus productos, dar a conocer sus emprendimientos y visibilizar sus nuevos canales de venta. Este espacio busca apoyar la reactivación económica, conectarlos con nuevos públicos y brindarles una oportunidad para continuar reconstruyendo sus proyectos y los ingresos de sus familias”, se lee en el texto.

La iniciativa también busca recaudar recursos. Quienes quieran asistir presencialmente podrán adquirir entradas por 50.000 pesos, mientras que las personas en Colombia o en otros países podrán realizar donaciones a través de un enlace habilitado para tal fin.

“No venimos a decirles a otros cómo sanar. Venimos a decirles: no tenemos que hacerlo solos”

El comunicado señala que el 100 % de lo recaudado será destinado a los afectados. En alianza con la Fundación Techo Colombia se identificó la necesidad de construir cerca de 500 viviendas en el Valle del Cauca, mientras que, mediante ABACO, parte de los recursos permitirá entregar alimentos a familias damnificadas.