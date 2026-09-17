Julio Correal reveló detalles del secuestro que sufrió en el Catatumbo cuando era ingeniero: “Dos murieron”

Antes de consolidarse como uno de los gestores culturales y empresarios de conciertos más reconocidos de Colombia, Julio Correal ejerció la ingeniería civil en zonas de alta complejidad de orden público.

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En una reciente entrevista concedida al programa ‘Los hombres sí lloran’, conducido por el actor Juan Pablo Raba, el empresario detalló los momentos de tensión que vivió durante la década de 1980 en la región del Catatumbo, donde fue retenido por un grupo armado al margen de la ley.

Tras graduarse como ingeniero civil, Correal inició su trayectoria laboral en proyectos de infraestructura energética nacional, entre ellos las obras vinculadas al oleoducto Caño Limón-Coveñas y labores en El Cerrejón, en La Guajira.

Según su relato, fue asignado a una estación de bombeo de petróleo ubicada en la inspección de Orú, en la zona del Catatumbo (Norte de Santander).

De acuerdo a lo que contó, mientras dentro del campamento tenían comodidades y condiciones favorables para los trabajadores, la realidad que encontraba fuera era completamente distinta.

“Nosotros vivíamos en un campamento con todas las de la ley; pero yo salía del campamento y era una miseria”, afirmó el empresario en el espacio periodístico.

El empresario aseguró que durante esa etapa buscó acercarse a los habitantes de la zona y conocer sus necesidades, una relación que, según explicó, terminó influyendo en la experiencia que viviría posteriormente.

“Me hice amigo de la comunidad; me robaba el ACPM para la planta de energía del pueblo”, afirmó durante la entrevista.

Según relató, la tranquilidad en la zona se vio irrumpida con la llegada de grupos armados que derivó en la detención ilegal de un grupo de ingenieros, incluyéndolo a él.

“Hubo un secuestro masivo de ingenieros y nos llevaron a cinco. Yo estuve tres días secuestrado y me llevaron como intérprete”, contó.

El empresario explicó que la situación tuvo consecuencias graves para algunos de sus compañeros: “De esos que se llevaron, dos murieron y uno era el jefe del campamento”.

Entre las víctimas fatales se encontraba el jefe del campamento, Ed Soul, un ciudadano estadounidense vinculado a la firma contratista Bechtel, quien, según Correal, sufrió severas complicaciones de salud derivadas de las exigentes condiciones físicas del traslado y la alimentación en la zona.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la operación en la estación de bombeo continuó tras superar la crisis inicial, y Correal reasumió sus labores de campo en la región.

Sin embargo, tiempo después, contactos locales le advirtieron sobre la planeación de una nueva acción armada orientada al secuestro de otros tres profesionales.

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Ante la inminencia del riesgo, Correal avisó a las directivas de la compañía, lo que desencadenó una evacuación general de emergencia del personal y el cierre definitivo de sus actividades en el área.

Esta etapa de cinco años en la ingeniería de perforación y obras de campo llegó a su fin a comienzos de los años 90. Tras la oferta para vincularse a la gestión ejecutiva de espectáculos musicales masivos, Correal optó por reorientar su carrera profesional de manera definitiva hacia la industria del entretenimiento y la gestión cultural en Colombia.