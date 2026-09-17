“Celebro estar viva”: la actriz María Laura Quintero sufrió un grave accidente en un hotel; este es su estado de salud

La actriz y presentadora María Laura Quintero, recordada por su interpretación del personaje de Valerie en la producción Rafael Orozco, el ídolo, encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que sufrió un delicado accidente doméstico en la ciudad de Bogotá.

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El incidente, ocurrido en la mañana del pasado domingo 13 de septiembre de 2026, en el baño de la habitación del hotel donde se hospedaba, derivó en una atención médica de urgencia tras sufrir un fuerte golpe en el rostro y una lesión en una de sus extremidades superiores.

De acuerdo con los relatos compartidos por la propia artista a través de sus canales oficiales en redes sociales, el suceso tuvo lugar alrededor de las 9:00 a.m., momento en que se preparaba para asistir a las jornadas musicales del Festival Cordillera en Bogotá, donde planeaba estar para la presentación del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Según relató Quintero, el accidente se produjo al perder el equilibrio sobre la superficie del baño, una zona que no le había generado alertas en días previos. “Realmente ya me había bañado dos veces en ese baño del hotel sin sentir que era resbaladizo. Hasta ese domingo. Entré muy confiada sin saber que mi vida en un segundo estaba en riesgo”, explicó la actriz en una publicación de Instagram acompañada por imágenes del lugar de los hechos y del estado en que quedó su rostro tras el impacto.

Tras la caída, la presentadora fue trasladada a un centro asistencial para someterse a una valoración médica especializada. Luego de practicársele una Tomografía Axial Computarizada (TAC) de control para descartar complicaciones neurológicas o internas, el equipo de profesionales confirmó que no se presentaron fracturas craneales ni sangrados de gravedad.

No obstante, el diagnóstico médico determinó un esguince en el hombro, motivo por el cual debió utilizar un cabestrillo inmovilizador como parte de su tratamiento de recuperación.

Tres días después del percance, la actriz publicó una fotografía donde se aprecian las secuelas de la inflamación facial y el uso de la prótesis de soporte para el brazo.

Junto a la imagen, difundió un mensaje dirigido a sus seguidores enfocado en la fragilidad de la vida cotidiana y la importancia de mantener la precaución en entornos familiares o habituales.

“A veces damos todo por sentado y vivimos un poco en automático. La vida nos invita a bajarle el ritmo, a ser más conscientes de cada movimiento que hacemos en el día”, afirmó la artista nacida en Valledupar.

Asimismo, aprovechó el espacio para expresar su agradecimiento por los mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores desde que se dio a conocer la noticia. “Hoy celebro estar viva. Gracias a cada uno de ustedes por preocuparse y mandarme toda la buena energía”, puntualizó.

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María Laura Quintero ha consolidado su carrera en el entretenimiento colombiano tanto en el modelaje como en la actuación y la presentación de televisión.

Su papel en la serie Rafael Orozco, el ídolo, le otorgó un amplio reconocimiento a nivel nacional. Por el momento, la comunicadora continuará en reposo bajo supervisión médica hasta que la inflamación ceda y la articulación del hombro recupere su movilidad habitual.