Reportera de Telemundo murió en pleno en vivo: helicóptero se estrelló mientras cubría un accidente en Los Ángeles

La cobertura de una noticia de última hora en el sur de California terminó en tragedia. Un helicóptero de noticias al servicio de las cadenas NBC4 y Telemundo 52 se estrelló la noche del martes 15 de septiembre en el sector de Chatsworth, en el Valle de San Fernando (Los Ángeles).

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El siniestro cobró la vida de la periodista aérea Eliana Moreno, del piloto George Marciniw y de Edy Gutiérrez Mejía, un peatón de 29 años que se encontraba en tierra.

La tripulación del NewsChopper4 sobrevolaba la zona para registrar las consecuencias de un choque previo entre una camioneta y un autobús de Metro, hecho que había dejado dos muertos y seis heridos.

Alrededor de las 7:00 p. m., mientras la nave emitía imágenes en directo para la estación, la señal comenzó a mostrar inestabilidad. En el audio capturado se escucha una alarma de advertencia dentro de la cabina y la voz de la reportera preguntando al piloto si era posible recuperar altura.

Segundos después, la aeronave descendió abruptamente y la transmisión se cortó. El helicóptero impactó en una zona comercial y se incendió. Además de los fallecidos, dos personas en tierra resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

🔴USA🇺🇲| Tragic accident during a live broadcast in #LosAngeles: the NBC4 helicopter crashed in the Chatsworth neighborhood while live covering a fatal collision between a car and a bus. A technical failure reportedly caused the crash. Two people have tragically lost their lives. https://t.co/yujTZFfLLV — Nanana365 (@nanana365media) September 16, 2026

Eliana Moreno era una periodista y fotoperiodista latina nacida en el condado de Orange, egresada de Chapman University en 2010. Conocida en el ámbito mediático local, llevaba más de una década cubriendo emergencias y eventos de relevancia en la región.

Por su parte, George Marciniw contaba con una trayectoria de más de 30 años como piloto de helicóptero e instructor de aviación. Ambos conformaban un equipo habitual en las coberturas aéreas de la cadena desde 2023.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) asumieron el caso. Fabián Salazar, investigador de la NTSB, confirmó en rueda de prensa que la aeronave operaba bajo las regulaciones federales correspondientes.

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Expertos independientes han señalado de manera preliminar que el sonido de la alarma previo al impacto podría estar vinculado a una baja en las revoluciones del motor principal o a una pérdida de potencia del motor.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que estas hipótesis no son concluyentes. La NTSB anunció que emitirá un informe preliminar en un plazo aproximado de 30 días, mientras que el dictamen final sobre las causas del accidente podría tardar entre 12 y 18 meses.