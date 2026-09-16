Pino Sagliocco habló de Shakira: sorprendió con contundente confesión y le hizo un cálido homenaje

Shakira continúa siendo una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento internacional y su trayectoria ha sido destacada por importantes figuras de la industria musical.

Esta vez, Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España y reconocido promotor internacional, se refirió a la cantante durante el montaje de Macondo Park. Aprovechó la ocasión para hacer un homenaje a su carrera.

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Sagliocco resaltó la capacidad de la barranquillera para sobreponerse a los momentos difíciles y continuar trabajando para mantenerse en los primeros lugares de la música mundial.

“Shakira nunca ha dejado de luchar para estar allí. Hasta en los momentos más difíciles ha sabido sacar lo mejor de lo que es una mujer de empoderamiento”, dijo.

El promotor también puso el foco en una de las facetas personales de la artista que, a su juicio, hace todavía más destacable su recorrido profesional. En su declaración, habló de la maternidad y de la capacidad de Shakira para continuar con su carrera después de convertirse en madre.

“Lo que ha hecho ella lo he visto en muy pocas mujeres: ser madre, tener hijos y al mismo tiempo volver a luchar, ponerse allí arriba y ser en este momento la más grande estrella a nivel mundial”, manifestó.

Las palabras de Sagliocco no se limitaron al éxito musical de la intérprete de Hips Don’t Lie. El empresario también resaltó el alcance que ha conseguido Shakira más allá de los escenarios y la influencia que ejerce en diferentes ámbitos.

“Asume un liderazgo no solo desde el punto de vista musical, sino también emocional y cultural”, expresó.

El presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, durante la rueda de prensa en la que se anunció la residencia europea de Shakira. Foto: Europa Press via Getty Images

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El presidente de Live Nation España cerró su intervención con un reconocimiento directo a la artista colombiana, destacando el impacto que han tenido tanto su carrera como su historia personal: “Es de aplaudirla y admirarla”, dijo.

La declaración de Sagliocco llega en un momento en el que Shakira mantiene una importante presencia internacional y continúa consolidando una trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música latina. Su recorrido, además, ha trascendido las fronteras de la industria musical y la ha llevado a convertirse en una figura con influencia cultural en el ámbito mundial.