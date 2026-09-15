El angustiante accidente de Emiro Navarro que paralizó la cocina de ‘MasterChef Celebrity’: ¿Qué le ocurrió?

Durante la emisión de este 15 de septiembre, los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se enfrentaron a un desafío de caja misteriosa centrado en la elaboración de platos fritos.

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La prueba, cuyo premio era el pin de inmunidad, dio un giro inesperado cuando una preparación estalló en la estación de trabajo del creador de contenido Emiro Navarro, provocándole quemaduras por salpicadura de aceite caliente en el rostro.

El incidente requirió la intervención inmediata del equipo médico del programa y generó momentos de preocupación entre los demás concursantes y el cuerpo de jurados.

En esta jornada, la consigna del jurado exigía a los participantes demostrar originalidad y técnica al ejecutar la fritura asignada.

Emiro Navarro decidió elaborar una carimañola, una preparación tradicional a base de yuca, típica de la región Caribe colombiana, como una forma de rendir homenaje a sus raíces y poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de la competencia.

Mientras el participante freía la masa, esta reaccionó bruscamente con el aceite hirviendo, generando una pequeña explosión. El aceite salpicó directamente el rostro de Navarro, quien debió suspender de inmediato su cocción tras manifestar un intenso dolor por la quemadura.

La salpicadura también alcanzó de forma leve a otras personas cercanas a la estación de trabajo. El chef y jurado Nicolás de Zubiría, quien supervisaba la preparación en ese momento, recibió pequeñas gotas de aceite sin registrar lesiones de consideración.

De igual forma, el participante Tuto Patiño presentó una afectación superficial en el rostro que no requirió complicaciones adicionales.

Ante la situación, el equipo de paramédicos del canal brindó asistencia primaria a Emiro Navarro en el plató. Los especialistas le aplicaron tratamientos tópicos para reducir la inflamación y neutralizar la acción del calor en la piel.

Aunque el creador de contenido se mostró visiblemente afectado por el dolor y el temor a secuelas mayores, la valoración médica determinó que las lesiones correspondían a quemaduras de primer grado y no comprometían su salud de forma crítica.

Emiro Navarro sufrió quemadura en reto de fritura Foto: Canal RCN

La conductora del formato, Claudia Bahamón, así como sus compañeros de estación, acompañaron el proceso de revisión médica y expresaron su apoyo al participante antes de reanudar el juzgamiento de las platos del reto.

Este evento ocurre en un punto clave del concurso. Tras la reciente salida de la participante Virginia Lizcano, la competencia entró en la fase de los 15 mejores cocineros de la temporada 2026.

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El grupo que continúa en carrera está integrado por Verónica Orozco, Mariana Mozo, Martica Restrepo, Emiro Navarro, Víctor Tarazona, Tavo Bernate, Pautips, Robert Farah, Luciano D’Alessandro, Marcela Carvajal, Julieta Piñeres, Emmanuel Restrepo, Sebastián Villalobos y Tuto Patiño.

A pesar del percance de salud, Navarro permanece en la competencia bajo seguimiento médico preventivo para garantizar la recuperación total de las zonas afectadas.