Prensa alemana va a la carga por Luis Díaz: así enfatizan su mal momento con Bayern Múnich

A la mala situación de Luis Díaz en Bayern Múnich se suman las constantes reacciones de la prensa alemana a los fallos del guajiro. Ya son varias semanas en las que el guajiro es tema de conversación en los medios de ese país.

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Concretamente, Luis Díaz no está teniendo un buen arranque de temporada con Bayern Múnich. Su falta de definición lo ha condenado a innumerables críticas, y hasta reacciones furiosas de sus compañeros.

A eso se suman las opiniones de los hinchas del Bayern Múnich en redes sociales, quienes no acaban perdonando al guajiro por su escasez de efectividad de cara al arco rival.

Las reacciones de la prensa alemana a Luis Díaz

“La frustración estalla para la estrella del Bayern”, titula Bild, enfatizando en el fallo que tuvo Luis Díaz, el pasado 15 de agosto, contra SV Elversberg. Al segundo tiempo, recién ingresado, el guajiro intentó definir de tacón una jugada de gol que pudo terminar mejor si asistía a Harry Kane.

“Otro momento amargo para Luis Díaz (29) – ¡y esta vez un compañero de equipo también estaba muy molesto! Durante el partido de la Bundesliga del FC Bayern en Elversberg el domingo (2-1), la sequía goleadora del extremo continuó de una manera particularmente extraña: en el minuto 67, con el marcador 1-1, recibió un pase brillante de Michael Olise (24) justo en el centro del área rival. Otra oportunidad de oro, pero el colombiano primero controló mal el balón y luego intentó un remate de tacón”, referenció Bild.

Y añadió: “Sin embargo, este intento fracasó estrepitosamente, rodando inofensivamente a los pies del portero del Elversberg. ¡Josip Stanisic (26) reaccionó con frustración, casi explotando en el campo!”.

A ese registro de Bild de suma el de principios de septiembre, por parte de Fussball Europa, titulada Luis Díaz, el rey de las ocasiones desperdiciadas: ¿FC Bayern cometió un error?

El titular de la prensa alemana sobre el presente de Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: www.fussballeuropa.com

Complementan con: “La temporada de Díaz ha sido irregular hasta el momento. Incluso en la victoria por 5-1 contra el VfB Stuttgart, el extremo izquierdo colombiano falló varias buenas ocasiones antes de finalmente marcar en el tiempo de descuento. Esta temporada, Díaz ha disputado cuatro partidos, jugado 360 minutos y anotado solo un gol a pesar de haber tenido numerosas oportunidades claras”.

Sin embargo, más allá de lo que digan los aficionados y la prensa, desde Bayern Múnich respaldan en un 100 % al guajiro.

“¿Qué soy yo, como defensor que nunca ha marcado un gol, para decirle a Lucho Díaz cómo puede mejorar su definición? Lucho no tiene el ritmo en este momento", le dijo Eberl, a la prensa alemana, después del juego ante SV Elversberg.