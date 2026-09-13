Insólito fallo de Luis Díaz hizo hablar a un directivo del Bayern Múnich: tratan de apagar el incendio

Luis Díaz falló un insólito gol en Bayern Múnich, este domingo 13 de septiembre, ante SV Elversberg por Bundesliga. A los 66’, en el área y con el marcador 1-1, el guajiro hizo un taco buscando el gol, pero pudo haberle hecho el pase a Harry Kane que estaba mejor perfilado.

El fallo de Luis Díaz que hasta Harry Kane le reclamó: hinchas del Bayern Múnich explotan

La tabla de la Bundesliga tras SV Elversberg vs. Bayern Múnich de Luis Díaz: se mueve la parte alta

Las reacciones al fallo de Luis Díaz no se hicieron esperar. Las críticas de los hinchas del Bayern Múnich crecen, pero la directiva del club bávaro prefiere defenderlo públicamente, antes que echarle más leña al fuego.

Concretamente, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, salió en defensa de Luis Díaz por la ocasión que falló ante SV Elversberg. Así, trata de apagar un poco el incendio que se generó en redes sociales, en las que el guajiro es blanco central.

Max Eberl defiende a Luis Díaz: “La sequía terminará”

“¿Qué soy yo, como defensor que nunca ha marcado un gol, para decirle a Lucho Díaz cómo puede mejorar su definición? Lucho no tiene el ritmo en este momento", le dijo Eberl, a la prensa alemana, después del juego ante SV Elversberg.

Y añadió: “Probablemente está pensando: ‘¿La golpeo de primera o doy un toque más?’ Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, su sequía terminará”.

Max Eberl on Luis Díaz's missed chance today and recent form: "What am I, as a defender who has never scored a goal, supposed to tell Lucho Díaz about how he can improve his finishing? Lucho doesn’t have the momentum at the moment. He’s probably thinking, ‘Do I take it first… pic.twitter.com/tOfE3nMBk4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2026

Es la segunda voz de mando que aboga por Luis Díaz y su mala racha de definición en Bayern. Antes del juego de este domingo, el técnico Vincent Kompany también metió sus manos en el fuego por el colombiano.

“Solo falta el remate final. Su energía está ahí y es constantemente peligroso. Hay que llegar primero a esas oportunidades. Hacer una y otra vez esos recorridos profundos. Ahora a veces llega a esas situaciones en las que al final también falta un poco de suerte”, fueron las palabras de Kompany.

6️⃣ | 𝗗𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗗𝗶́𝗮𝘇

„Es fehlt nur der Abschluss. Seine Energie ist da und er ist immer wieder gefährlich. Man muss zu diesen Chancen auch erst einmal kommen. Immer wieder diese Tiefenläufe machen. Jetzt kommt er manchmal in diese Situationen, wo am… pic.twitter.com/96HGUlFPkG — FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2026

Por último, el joven portero del Bayern, Jonas Urbig, le dijo a la prensa alemana: “Tengo una muy buena impresión de Luis Díaz. Siempre trabaja duro y siempre está ansioso por mejorar y marcar goles. Por eso, para mí, es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a marcar los goles que hizo la temporada pasada, independientemente de cuándo ocurra eso. Estamos muy contentos de tenerlo”.

Jonas Urbig on Luis Díaz: "I have a very good impression of him. He’s always working hard and always eager to improve and score goals. That’s why, for me, it’s only a matter of time before he starts scoring the goals he did last season again, regardless of when that happens.… pic.twitter.com/FtNBHcn3Iq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2026

A los compañeros de Luis Díaz no les gustó nada su falló

Pero Urbig no resume todo el sentir del Bayern Múnich. En un video publicado por DAZN, se ve cuando Harry Kane le reclama a Lucho por su fallo contra SV Elversberg.

Josip Stanišić ficou puto após o gol perdido por Luis Díaz 😡 pic.twitter.com/JJNOp4MI6V — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) September 13, 2026

Y no solo eso, pues también captaron a Josip Stanišić, lateral derecho del Bayern Múnich, manoteando ante el fallo del guajiro.

Al final, Bayern Múnich venció 2-1 a SV Elversberg y escala en la tabla de posiciones de la Bundesliga, aunque no queda líder.