La tabla de la Bundesliga tras SV Elversberg vs. Bayern Múnich de Luis Díaz: se mueve la parte alta

Bayern Múnich se reencuentra con la victoria en la Bundesliga en una complicada visita al recién ascendido SV Elversberg. Cuando todo parecía indicar que el gigante bávaro iba a dominar y era el favorito, las cosas no salieron bien y un gol de Harry Kane en la segunda parte dio el agónico 2-1 en condición de visitante.

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Un partido en el que el técnico Vincent Kompany optó por la rotación de nómina y dejó a varias figuras en la suplencia y entre ellos estuvo Luis Díaz, quien ingresó para el segundo tiempo y estuvo cerca de anotar un golazo de ‘taco’ que el arquero alcanzó a detener con sus pies.

Por otra parte, SV Elversberg fue un rival complicado, que sorprendió con su táctica defensiva con la que intentó mantener el 1-1, pero Harry Kane se inventó un remate preciso y perfecto en el primer palo del portero para el 2-1 final y tres puntos más para ascender en la tabla.

Y es que el Bayern escala hasta una inusual cuarta posición en la Bundesliga y cede en el primer lugar cuando más se creía que su dominio se iba a mantener. Un empate o algún otro resultado era un símbolo de alarma en el gigante alemán. Sobre el minuto 72 cayó el gol de Kane, impactando casi en un ángulo imposible.

Así va la clasificación de la Bundesliga Foto: Google

De esta manera, Friburgo y Borussia Dortmund son los líderes de la Bundesliga con los tres partidos jugados y puntaje perfecto (9 de 9 posibles), mientras que el Bayern Múnich tiene 7 unidades, las mismas que el Augsburgo.

Luis Díaz en la suplencia

Fue una decisión radical del técnico Vincent Kompany con Luis Díaz y demás figuras en la antesala de la tercera fecha de la Bundesliga. Luego del 5-0 en la primera fecha de la fase liga de la Champions League ante el Bodo/Glimt, el gigante bávaro priorizaba su vuelta al fútbol alemán, pero con una rotación de nómina que al final fue positiva por el 2-1.

Harry Kane y Michael Olise sí fueron inicialistas ante el Elversberg, con el marroquí Ismael Saibari y el canterano Lennart Karl, quien fue el reemplazo de Lucho. La otra novedad fue Tom Bischof en el tándem del mediocampo con Aleksandar Pavlović.

Luis Díaz se lamenta tras una opción de gol que falló Foto: DeFodi Images via Getty Images

En defensa, Nathaniel Brown y Josip Stanisic fueron laterales, con el surcoreano Kim Min Jae y Dayot Upamecano como centrales. El otro cambio relevante en el once inicialista es Jonas Urbig como el portero. Luis Díaz ingresó en el 65′ por Saibari.