Bayern Múnich de Luis Díaz vs. SV Elversberg: canal y hora para ver en vivo la Bundesliga

Este domingo, 13 de septiembre de 2026, el Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al SV Elversberg por la tercera jornada de la Bundesliga. La hora de arranque será a partir de las 10:30 a. m. (hora colombiana) y el partido se podrá ver en vivo por Disney+ Premium.

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Es un nuevo reto para Bayern Múnich, que llega inspirado. A mitad de semana goleó 5-0 al Bodø/Glimt, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

Hay expectativa por lo que pueda hacer Luis Díaz, pues viene teniendo partidos complicados por su falta de puntería. De hecho, es blanco de críticas en la prensa alemana, que le da con todo a quien llegó como refuerzo en 2025 al cuadro bávaro.

En la previa al partido, los bávaros reseñan: “El SVE es el 57.º rival del Bayern en la Bundesliga; contra los otros 56 clubes, el equipo de Múnich ganó al menos un partido en esta competición. De hecho, el FC Bayern ganó los últimos diez duelos en los que se enfrentó por primera vez a un rival; la última de las ocho derrotas sufridas hasta la fecha en un encuentro de este tipo se produjo en octubre de 2000 ante el Energie Cottbus (1-0)”.

Bayern Múnich va por una nueva victoria en Bundesliga. Foto: Getty Images

Y añade: “Harry Kane sigue esperando su primer gol de la temporada en esta competición y, por lo tanto, se mantiene en 98 goles tras 96 partidos de la Bundesliga. El récord del menor número de partidos para superar la marca de los 100 goles en la Bundesliga lo ostenta Dieter Müller (129)“.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich?

Este domingo, 23 de septiembre, de visita y contra SV Elversberg.

¿A qué hora juega Bayern Múnich contra SV Elversberg?

A las 10:30 a.m. de Bogotá (5:30 p.m. de Alemania).

¿Qué canal pasa en vivo el partido del Bayern Múnich contra SV Elversberg?

Disney+ Premium.