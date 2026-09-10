La tabla de la Champions League tras los triunfos de Manchester United y Bayern que avisan al PSG y Barcelona

La Champions League tuvo su primera fecha de la fase liga en varios estadios de Europa, donde algunos candidatos al título se mostraron muy solventes y prometen una intensa lucha hasta la final del próximo junio en Madrid.

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Clubes como FC Barcelona, Manchester United, PSG y Bayern Múnich golearon, mientras que Real Madrid, Arsenal, Liverpool y Sporting Lisboa hicieron lo propio y no desentonaron en la primera salida.

En los partidos de este jueves, 10 de septiembre, otros candidatos salieron al ruedo y se quedaron con la victoria de forma contundente, como lo hizo Manchester United, que no tuvo piedad y consiguió un 4-0 letal ante un humilde Sabah de Azerbaiyán.

En Old Trafford y con goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamín Sesko y Lisandro Martínez, Manchester United le pasó por encima a su rival y se trepa en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions.

En otro atractivo partido de la primera fecha, Bayern Múnich también goleó a un complicado Bodo/Glimt de Noruega, uno de los equipos revelación la temporada pasada y que aparece nominado al Balón de Oro. El gigante bávaro, en el Allianz Arena y con Luis Díaz como titular, anotó cinco goles para completar el trámite (5-0).

FC Bayern contra FK Bodø/Glimt en la primera jornada de la temporada 2026/2027 de la Liga de Campeones. Foto: Bayern Múnich

Con goles de Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies y doblete de Michael Olise, Bayern pudo sacar adelante un gran resultado ante un rival bastante complicado que no rechazaba la sorpresa en condición de visitante.

Por otra parte, el Como de Italia, una de las gratas sorpresas en la Serie A, con Cesc Fábregas como director técnico, venció 4-1 al Leipzig de Alemania.

Resultados de la primera fecha de la Champions League

Martes, 8 de septiembre

Brujas 2-3 Aston Villa.

Real Madrid 2-1 Inter de Milán.

Porto 0-2 Manchester City.

AEK Atenas 1-0 LASK.

Lille 2-3 Betis.

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal.

Miércoles, 9 de septiembre

Stuttgart 3-1 Viking.

FC Barcelona 5-1 Feyenoord.

PSG 6-1 Slovan Bratislava.

Nápoles 0-1 Arsenal.

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid.

Sporting Lisboa 3-1 Galatasaray.

Jueves, 10 de septiembre

Fenerbahçe 1-1 AS Roma.

PSV 1-1 Shakhtar Donetsk.

Bayern Múnich 5-0 Bodø/Glimt.

Slavia Praga 2-3 Lens.

Calcio Como 4-1 RB Leipzig.

Manchester United 4-0 Sabah.

La tabla de posiciones tras la primera fecha de Champions

Tabla de la primera fecha de la Liga de Campeones. Foto: Google

Por cantidad de goles anotados, PSG cierra la primera fecha como el primer líder de la fase de liga; lo siguen Bayern Múnich, FC Barcelona, Manchester United y el sorprendente Como de Italia, que presenciaron las victorias más abultadas en el debut.