Vuelta de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia se aceleró: con este grande “falta firma” para ser rival de James

Un movido jueves se ha dado en el mercado de transferencias del Fútbol Profesional Colombia.

Según reportes extraoficiales, James Rodríguez firmará en las próximas horas con Atlético Nacional y lo mismo haría Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios.

Luego de la bomba que surgió donde relacionaron al 10, a los pocos minutos el periodista Guillermo Arango publicó que el extremo de amplio paso por Italia: “Está en conversaciones con Millonarios para llegar al club como agente libre”.

También aclaró que “la negociación está en curso, aunque no es sencilla”.

Inmediatamente después de esta novedad, otros comunicadores se adhirieron. Uno que lo hizo fue César Augusto Londoño en medio del Pulso del Fútbol de Caracol Radio, del cual hace parte, donde se atrevió a decir que solo faltaría la ‘firma del contrato’.

Mariano Olsen, periodista extranjero radicado en Bogotá que también está al pendiente del periodo de transferencias, escribió que “faltan detalles”, luego de una conversación con una fuente que maneja.

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Recientemente se negó

Hace menos de un mes, SEMANA estuvo presente en un evento en el que estuvo Juan Guillermo Cuadrado como el gran invitado de lujo.

Allí se le consultó sobre su futuro y puso como última opción volver a Colombia. Como prioridad manifestaba ir a Estados Unidos o seguir ligado de alguna manera a Europa.

Su decisión pasaba por una decisión familiar, según expresó: “La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mí sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia (…) Sí hubo acercamientos del FPC, no concretos, pero me lo hablan y eso”.

Al Independiente Medellín le dijo ‘no’

Daniel Ossa, presidente de Independiente Medellín, se pronunció de manera oficial en una entrevista sobre el arribo de Juan Guillermo y allí cerró cualquier chance por la negativa que le manifestó el propio exjugador de Selección Colombia.

“Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica y me dijo: ‘Panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no’. Yo le dije: ‘No, solamente quiero que sepa que nosotros estaríamos muy orgullosos de que usted, en algún momento que quiera volver a Colombia, lo haga a Medellín. Pero sí lo entendemos, no hay problema’, y quedó así”, afirmó el dirigente.

Juan Guillermo Cuadrado cuando se mantenía como jugador de Pisa SC de Italia. Foto: Getty Images

Añadió: “No se le puede generar más violín a eso. Fue una llamada, cinco minutos, lo entendimos (…) que la gente no empiece a cargar a los muchachos, los empiezan a etiquetar, ¡no! Él sencillamente tiene otro estilo de vida y, cuando uno sale del país y la familia se acomoda fuera del país, es válido que no quieran regresar”.

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La comunicadora Sheyla García en las últimas horas reportó que “había situaciones difíciles por regresar”, pero que esto se pudo destrabar para que Cuadrado estuviera de vuelta al campeonato colombiano.

Al balompié nacional le viene bien, pues contará con figuras de peso en varios clubes: Juan Fernando Quintero con Independiente Medellín, James Rodríguez en Atlético Nacional, Carlos Bacca (Deportivo Cali), Luis Fernando Muriel (Junior de Barranquilla), entre otros.