La fabricante de vehículos eléctricos Tesla oficializó la llegada de su Model Y L a Chile; esta versión del carro más vendido en Colombia cuenta con 6 puestos, respondiendo a la necesidad de miles de numerosas familias latinoamericanas con tres filas de asientos.

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La camioneta de Tesla de 6 puestos y sus innovaciones

Esta Model Y L Premium es una versión más larga y amplia de la Model Y tradicional, sumando 17,8 cm de largo y 5,1 cm de alto a la versión original. Su innovación acompaña estas nuevas medidas con una extensión en la autonomía del vehículo.

La Tesla Model Y ha sido un completo éxito en Colombia. Foto: AFP

La autonomía de esta camioneta de 6 puestos será de 681 km, ofreciendo una batería de 82 kWh. Otra de las grandes innovaciones de esta tecnología es la introducción de cargadores inalámbricos, atendiendo a las principales necesidades de los usuarios.

El vehículo mantiene la emblemática pantalla táctil central de 15,4 pulgadas, el techo de cristal panorámico continuo con protección UV, sistema de audio de alta fidelidad de 13 altavoces y el ecosistema completo de asistencias a la conducción impulsado por su red de cámaras perimetrales.

¿Cuánto vale la nueva camioneta eléctrica de Tesla de 6 puestos?

Este modelo llegó al mercado latinoamericano en $47.900.000 pesos chilenos, lo que se traduce a la moneda colombiana en $159.957.000, superando a la Model Y tradicional que, en su versión más económica, actualmente se vende en suelo cafetero en $120 millones.

Esta versión tradicional del Model Y llegó a Colombia y rompió todos los esquemas del mercado. Tal fue su auge que hoy es reconocido como el carro más vendido en todo el país, compitiendo con todos los segmentos: híbridos, eléctricos y a combustión.

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En el mercado cafetero, esta camioneta eléctrica logró consolidarse en el primer puesto de los más vendidos por varios meses, reflejando una gran favorabilidad por parte de los compradores hacia esta versión sin emisiones.

La Model Y L Premium, que tiene 6 puestos, llegó oficialmente a Chile; sin embargo, hasta el momento, la marca no ha anunciado la llegada de esta versión a Colombia. Su llegada al mercado austral es una señal para la expansión de Tesla en América Latina.

En el país del cono sur ya pueden comprar el vehículo a través del canal digital oficial en Chile o presencialmente en las tiendas de Santiago, Concepción y Viña del Mar, ofreciendo la integración de una tercera fila de asientos para con ello aumentar la capacidad de habitabilidad general.