Los automóviles Tesla son reconocidos en el mundo por su innovación tecnológica y esto no solo se debe a la electrificación de su motor. La autonomía que ilusiona tiene muchas versiones y, tras casi un año de la marca en Colombia, finalmente es una realidad.

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Tesla confirmó la habilitación de la opción de suscripción para su paquete de conducción autónoma avanzada, conocido como Full Self-Driving (FSD). Esta alternativa tecnológica que promete llevar la experiencia automotriz colombiana a un nuevo nivel estará disponible para los propietarios de los vehículos de la marca a través de la aplicación móvil oficial de la compañía.

Qué es el Full Self-Driving (FSD) y cómo funciona

Aunque los vehículos de Tesla destacan por la autonomía total que funciona en diferentes lugares, el sistema que llegó a Colombia no es de tal magnitud, pues para que esta tecnología llegue al territorio no se necesita solamente de la disposición de sus fabricantes. Uno de los puntos más importantes es la regulación legal del país.

La tecnología Full Self-Driving ya fue habilitada en Colombia. Foto: Getty

La tecnología que ya fue habilitada en la nación es de nivel 2 de asistencia al conductor, lo que significa que exige la supervisión humana y las manos sobre el volante.

Esto incluye el sistema

Navegación con Autopilot

Esta alternativa es una guía automática del vehículo en vías rápidas desde la entrada hasta la salida del corredor, incluyendo cambios de carril y adelantamientos. Tiene principios que ya muchos conductores podían experimentar en el país con la velocidad de crucero, pero en un nivel superior.

Autopark y Summon

La ayuda es más conocida como estacionamiento asistido en línea o batería. Esta función permite desplazar autónomamente el carro a baja velocidad hacia la posición del conductor en parqueaderos.

Reconocimiento de señales

Por último, el sistema permite la detención y arranque asistido ante semáforos en rojo y señales de pare, permitiendo consigo una autonomía sin precedentes en Colombia.

Costo de la suscripción y condiciones en el país

Esta nueva tecnología no se activa automáticamente; sin embargo, para lograrlo tampoco es necesaria la intervención de los expertos de la marca. Para que esta se convierta en una realidad en los vehículos, solo es necesaria su activación desde el teléfono y el pago de la suscripción.

Precio mensual: la suscripción al paquete FSD tiene un valor de 99 dólares al mes, lo que se traduce en una cifra aproximada de $ 317.000 COP, teniendo en cuenta la actual tasa de cambio, que es de $ 3.202.

Sin permanencia: los usuarios pueden activar o cancelar el servicio de manera mensual sin penalizaciones, lo que permite probar la tecnología durante viajes específicos.

Requisito de hardware: Está disponible para vehículos Tesla que cuenten con el computador de conducción autónoma Hardware 3.0 o superior. Aquellos modelos con versiones anteriores deberán realizar una actualización técnica previa de sus componentes.

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