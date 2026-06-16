Durante el transcurso del año 2026, el mercado automotor en Colombia ha tenido un gran incremento en cuanto a las compras de modelos eléctricos e híbridos, los cuales comienzan a ser poco a poco los preferidos de los ciudadanos ante los coches tradicionales.

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De acuerdo con datos otorgados por el más reciente boletín de Fenalco y la ANDI, entre el mes de enero y mayo de este año se han matriculado un total de 19.542 vehículos eléctricos nuevos, lo que ha generado un crecimiento del 217,6 % en comparación con el mismo periodo del 2025.

En cuanto a los coches híbridos, fueron matriculadas 36.164 unidades, incrementando a un 72.3 % frente a lo mismo del año pasado.

Dentro de las marcas que más han destacado en este aspecto ha sido Tesla, quien llegó al país a finales de 2025 y ya se ha estado convirtiendo en una de las más utilizadas por los ciudadanos.

Los vehículos eléctricos e híbridos ganan terreno en Colombia gracias a una combinación de incentivos tributarios, mayor oferta y menores costos. Foto: Cortesía

De hecho, según Fenalco y la ANDI, el Tesla Modelo Y ha sido la unidad más vendida en el país durante el 2026, llegando a matricular 6.169 vehículos.

No obstante, la llegada de Tesla ha traído varias consecuencias, ya que ha derivado en la caída de precios de varios vehículos de otras marcas que se han visto obligadas a bajar sus costos.

Los bajos costos de modelos eléctricos e híbridos

Cada vez se ve cómo varios modelos eléctricos e híbridos en el país comienzan a presentar bajos costos.

Varias de las marcas que buscan ser competitivas toman la decisión de bajar sus precios para competir ante aquellas ofertas que ofrecen las grandes compañías como Tesla.

Este fenómeno está siendo conocido en el mercado automotor como el “efecto Tesla”, lo que ha derivado en las rebajas de por lo menos 32 coches eléctricos e híbridos, de acuerdo con Legiscomex.

El fenómeno conocido como "efecto Tesla" sigue impactando el mercado automotor colombiano con ajustes de precios en distintos modelos. Foto: COLPRENSA

Según lo que establece el sistema de inteligencia comercial, estos sucesos comenzaron principalmente cuando Tesla vendió sus primeras unidades en Colombia a precios muy bajos que sorprendieron a las marcas más establecidas en el sector.

En el lanzamiento de los dos coches que ofreció Tesla en el país, el Modelo 3 y el Modelo Y, presentaron un precio desde los $109,9 millones y $119,9 millones de pesos, respectivamente.

La presentación de estos bajos costos por modelos de alta gama conllevó la decisión de otras marcas de ajustar sus precios en el mercado con el objetivo de no quedarse atrás en una época donde los coches eléctricos e híbridos se encuentran en su máximo incremento en Colombia.

Entre aquellas unidades que han reducido sus precios en el país se encuentran:

Porsche Taycan: Una reducción de su valor superior a los 80 millones de pesos.

BYD Tang EV: Una reducción de su valor de 50 millones de pesos.

KIA EV3: Una reducción de su valor cercana a los 40 millones de pesos.

Renault Megane E-Tech: Una reducción de su valor de 33 millones de pesos.

Cabe resaltar que el auge de precios más bajos hacia unidades eléctricas e híbridas no solamente se debe a Tesla, sino al impacto que tienen las marcas chinas en este sector (BYD y Chery) al ser impulsadas por un marco regulatorio y arancelario que pone a favor las transiciones energéticas.

Dentro de algunas de esas ventajas son: