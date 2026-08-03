A pesar de haber ganado en su último partido de Liga BetPlay, Millonarios no parece estar conforme con los refuerzos que trajó. En las últimas horas se supo que agregó uno más a la lista para el 2026-II.

Sin ser oficial, se filtró el nombre del nuevo volante al servicio del entrenador, Fabián Bustos. Este DT conoce a quien incorpora por haber compartido con él en la estancia de ambos en Barcelona de Ecuador.

Se hace referencia de Leonai Souza, de 31 años, quien estaba siendo tentado por San Lorenzo de Argentina y Sporting Cristal de Perú, pero prefirió tener como destino Colombia, y más específicamente a Millonarios.

Julián Capera, periodista del Caracol Televisión dio como un hecho el traspaso: “Leonai Souza tiene acuerdo para ser nuevo jugador de Millonarios”.

“Llega como agente libre y debe unirse a prácticas esta semana. Con Fabián Bustos disputó 34 partidos en Ecuador”, añade como datos adicionales de referencia sobre el nuevo jugador azul.

De acuerdo a lo dicho por otro comunicador como Felipe Sierra, el mencionado ya aterrizó en Bogotá donde en las próximas horas restan exámedes médicos y firma de un nuevo contrato para ser presentado.

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¿Quién es Leonai Souza?

Es un mediocampista brasileño formado en las divisiones menores de Olé Brasil y posteriormente pasó por Jaboticabal, Sete de Dourados y Taquaritinga, antes de consolidarse con Comercial-SP, donde disputó 36 partidos y marcó un gol.

En 2020 fichó por Plaza Colonia de Uruguay, club con el que jugó 63 encuentros y convirtió un tanto, además de proclamarse campeón del Torneo Apertura 2021 y ser elegido el mejor futbolista extranjero del campeonato uruguayo.

Leonai Souza, de Brasil en su paso por Barcelona de Ecuador. Ahora vestirá la azul de Millonarios Foto: AGIF via AFP

Su rendimiento le abrió las puertas de Barcelona SC de Ecuador, donde actuó entre 2022 y 2025. Con el conjunto guayaquileño disputó 118 partidos oficiales, anotó un gol y fue incluido en el once ideal de la LigaPro 2023.

En 2026 regresó a Brasil para incorporarse a Náutico. A lo largo de su carrera profesional acumula más de 217 partidos oficiales y tres goles.

Inversión alta para ser campeón

Un total de siete jugadores fichó Millonarios para ir en busca del objetivo de ser campeón a final de año. En todas las posiciones metió mano y logró conformar un plantel a la medida de las necesidades del DT.

A Francisco Chaverra, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán, Jhomier Guerrero y Stiven Barreiro, ahora se le suma el mencionado Souza que peleará un cupo con Mateo García y Rodrigo Ureña.

Fabián Bustos y Enrique Camacho, técnico y presidente de Millonarios previo al 2026-II Foto: Captura YouTube (Millonarios FC Oficial)

A pesar de que las contrataciones no son los nombres más rimbombantes, semanas atrás el presidente Enrique Camacho hizo un balance de lo gastado, dando a conocer la cifra que desembolsaron para poder tener dichos jugadores.

“Hicimos una inversión de casi 16 mil millones de pesos para incorporar jugadores”, sentenció y confrontó a sus hinchas que exigen fuertemente por inversión de calidad.

Camacho también resaltó que bajo su mandato no se había hecho algo así: “Identificamos los puntos que debíamos mejorar ehicimos la inversión más alta desde que estoy acá en Millonarios y ya llevo 12 cansados años”.