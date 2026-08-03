Jhon Lucumí aceptó fichaje con grande de Italia: contrato hasta 2031 y salario millonario

Mucho se ha hablado del fichaje de Jhon Jáner Lucumí previo, durante y después del Mundial 2026.

Sin embargo, solo hasta ahora parece haber luz verde para que se piense en su salida desde Bologna, de la Serie A. En meses pasados se le relacionó con clubes como Manchester City y otros de Inglaterra, pero al final, acabaría por desembarcarno en un gigante de Italia.

Jhon Lucumí, defensor central de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Según los informes recientes que se han podido conocer desde el Viejo Continente, el defensa central le ha dado prioridad a su llegada a la Juventus de Turín.

En las últimas horas el periodista, Nicoló Schira fue el que sacudió las redes sociales con dicha novedad, a la que le agregó tiempo de contrato y salario que ganaría el colombiano.

“Jhon Lucumí ha dado su disponibilidad para unirse a Juventus con un contrato hasta 2031 (€2,5M/año)“, resumió de la novedad.

Sobre los detalles que acercan o alejan la oficialización, hay precisar que todo depende de los dos clubes. Si estos logran llegar a un punto medio en el trato, todo se destrabará para el zaguero de Selección Colombia.

“El defensor central colombiano ha recibido varias ofertas, pero su prioridad sigue siendo Juve, que están trabajando para llegar a un acuerdo con Bologna (piden 25M para venderlo)”, explica el periodista mencionado.

Es decir que una vez la Juve ponga sobre la mesa la cifra cercana los 25 millones de euros, Bologna no hará más resistencia y dejará ir al zaguero que hace parte estos desde 2022.

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En caso de que se dé todo para Lucumí con rumbo a Turín, el defensor catapultaría su carrera a los 28 años al club más grande en el que ha estado. Sus anteriores experiencias en Europa han sido en Genk (Bélgica) y, justamente, Bologna (Italia).

El surgido en Deportivo Cali hacia 2015 ha tenido una carrera progresiva que le ha permitido crecer en 10 años mucho. De cara a su futuro cercano se proyecta como uno de los llamados a comandar la Selección Colombia en medio del relevo generacional que se tiene que dar.

Prensa de Italia precisa cómo va todo

Sumado a lo dicho por Schira, otros medios italianos como Calciomercato precisan sobre las cifras que, hasta ahora, está dispuesta a poner Juventus por Lucumí.

Jhon Lucumí enfrentado en Italia al que sería su nuevo equipo, Juventus Foto: Juventus FC via Getty Images

“Ha ofrecido 17 millones de euros, mientras que Lucumí estaría dispuesto a firmar un contrato de cinco años por valor de 2,5 millones de euros netos anuales. El jugador presiona para fichar por el club turinés”, aseguran.

Justamente en esos ocho millones de diferencia es que está el pleito entre Bologna y Juventus. Se espera que las partes logren alcanzar el acuerdo esperado para que Lucumí de su salto y se convierta en bianconero.

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Un Mundial que lo apalancó

A lo largo de la pasada Copa Mundo el defensor colombiano demostró que estaba listo para un reto más exigente a nivel de clubes.

Su rendimiento haciendo pareja de centrales con Dávinson Sánchez fue impecable: estuvo en los cinco partidos que disputó la Tricolor y en tres de ellos su calificación superó la barrera de los 7.0 puntos.