Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

Marco Di Vaio, director deportivo del club italiano, respondió a las versiones sobre el futuro del defensor central.

Sebastián Clavijo García

9 de enero de 2026, 12:11 p. m.
Jhon Janer Lucumí está sonando como posible refuerzo del Manchester City Foto: Getty Images

Sigue el revuelo en Italia por el presunto interés del Manchester City en los servicios del colombiano Jhon Janer Lucumí, titular indiscutible en la zaga defensiva del Bologna.

El central vallecaucano ha recibido varias ofertas en los últimos meses, sin embargo, la dirigencia ha rechazado todas ellas y quiere mantenerlo con una nueva propuesta de renovación.

Pero la continuidad de Lucumí no está nada fácil. En el mercado de verano, después del Mundial 2026, se espera que llegue una tormenta de posibilidades para su futuro y es casi imposible que Bologna pueda competir con todas ellas.

Lo cierto es que Manchester City está buscando un refuerzo para la defensa de manera inmediata y entre la carpeta de candidatos metieron al jugador de la Selección Colombia.

Lucumí ya estuvo sonando para aterrizar en la Premier League el año pasado. Hubo una oferta muy fuerte desde el Sunderland, pero lo declararon intransferible y el negocio se cayó.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - MARCH 25: Jhon Lucumi of Colombia lines up prior to the South of American FIFA World Cup 2026 Qualifier between Colombia and Paraguay at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on March 25, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
Jhon Lucumí es habitual en las convocatorias de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Bologna le cierra las puertas

Ante todo el alboroto que causó la posibilidad de hacer negocio con el City, la junta directiva del Bologna tuvo que salir a aclarar cuál es la situación real de Jhon Janer Lucumí.

“¿Hay algún rumor de la Premier League? Sinceramente, no. Estamos en contacto con los agentes de todos los jugadores. El chico está concentrado en terminar la temporada aquí con nosotros", apuntó el director deportivo Marco di Vaio en entrevista con Il Resto del Carlino.

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Lucumí es una pieza fundamenal para el conjunto rossoblu. “Es importante que se quede; tuvo la oportunidad de ir a la Premier League hace cuatro o cinco meses”, confirmó.

Bologna no contempla la salida del colombiano en este momento de la temporada. “Está concentrado en quedarse, terminar la temporada de la mejor manera posible y luego ir al Mundial”, insistió el directivo.

“Para nosotros, es un modelo a seguir tanto en técnica como en liderazgo. Veremos qué pasa durante el mercado de fichajes”, completó Di Vaio.

Convocado para la fecha 19

Tan seguros están de la continuidad de Jhon Janer Lucumí, que está en la lista de convocados para el próximo partido de la Serie A. Bologna juega este sábado, a las 9:00 de la mañana, contra el Como de Cesc Fábregas.

Se espera que el defensor vallecaucano entre en el once titular como ya es costumbre, y dispute los 90 minutos en la fecha 19 del campeonato italiano.

Bologna marcha en la octava posición con aspiraciones de meterse a puestos de torneos internacionales. Su rival de este sábado está sexto, lo que configura un duelo directo por el mismo objetivo.

Lucumí llegó al club italiano en 2022, luego de una larga experiencia en el Genk de Bélgica. Su nivel ha colmado las expectativas y es por eso que suena en cada mercado para irse a un equipo de más envergadura.

