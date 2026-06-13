Países Bajos vs. Japón: canal y hora para ver el partidazo por el grupo F del Mundial 2026

Países Bajos y Japón protagonizarán uno de los duelos más esperados en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos candidatos al liderato de esta zona se enfrentan en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) en Estados Unidos.

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El pitazo inicial está programado para este domingo, 14 de junio, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión oficial estará disponible en la señal abierta de Caracol y RCN. Para seguir las acciones de este partidazo también puede hacerlo en Directv Sports, DGO, Paramount + y Disney + Premium.

La previa de Países Bajos vs. Japón

Con cartel de equipo de buen pie y eterna promesa de campeón, Países Bajos se estrenará ante un Japón diezmado por la salida por lesión de su capitán Wataru Endo.

Sin rótulo de favorito en esta Copa del Mundo, los neerlandeses aspiran a superar los cuartos de final, instancia en la que en Catar-2022 la Argentina de Messi los eliminó.

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Enfrente, los asiáticos apostaron a la continuidad al mantener en su banquillo a Hajime Moriyasu, el entrenador con el que llegaron a los octavos de final en el pasado Mundial y con el que construyeron una regularidad que los hizo pasar sin sobresaltos la eliminatoria asiática.

Una tranquilidad que perdió en la antesala en su debut ante Países Bajos cuando su capitán y principal figura, Wataru Endo, quedó fuera del Mundial al no poder recuperarse de una lesión.

El centrocampista del Liverpool intentó hasta días antes del debut recuperarse de una lesión en un pie, pero terminó sin Copa del Mundo y anunció su retiro de los Samuráis Azules.

Wataru Endo hablando con los fans en un entrenamiento de Japón. Foto: AP Photo/George Walker IV

Japón ha tenido “disciplina y calidad y a eso le añadimos un buen grupo, nos llevamos todos bien” y “podremos ir más lejos” que en el anterior Mundial, dijo Kubo a periodistas en la semana previa al arranque del torneo.

Por las filas neerlandesas, Ronald Koeman en su debut mundialista como entrenador tiene claro que Japón merece consideración, pero que su seleccionado tiene historia de respaldo.

“Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos”, subrayó el exentrenador del FC Barcelona, en una semana previa al debut marcada por las molestias físicas de algunas de sus piezas clave.

La idea del combinado naranja es sacar ventaja ante Japón y enfrentar con más tranquilidad los siguientes duelos frente a Túnez y Suecia.

¿A qué hora es y dónde ver Países Bajos vs. Japón?