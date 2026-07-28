Falcao tendría nuevo equipo: sorpresa por la liga extranjera donde ficharía

Rumores de la prensa apuntan a que Radamel Falcao García estaría cerca de ser nuevo jugador del San Francisco FC de Panamá. Eso quiere decir que, a sus 40 años, el Tigre estaría lejos del retiro y atrás quedaría su paso por Millonarios.

Falcao no se guardó nada tras la caída de Colombia en el Mundial: estalló por la organización del FPC

Nueva versión sobre el futuro de Falcao retumba en Millonarios: tomaría decisión crucial

Falcao viene de ser comentarista en ESPN durante el Mundial 2026. Mucho se especuló sobre su posible retiro definitivo de las canchas; sin embargo, ahora con esta versión, que lo coloca posiblemente en Panamá, el panorama cambia por completo.

A Falcao lo vinculan como nuevo jugador del San Francisco FC de Panamá. Foto: Getty Images y escudo oficial del San Francisco FC.

“Falcao ya matriculó a sus hijos en Panamá”

Quien entregó la información fue el periodista Sebastián Bejarano en MorningGOL de As Colombia. Asegura que consultó fuentes directamente desde ese país que le afirman, en un 90 %, que la operación se va a dar; pero falta la confirmación de alguna de las partes, por lo que se trata de un rumor hasta ahora.

“Estuvimos haciendo tanteos en Panamá, pesquisas, acerca del futuro de Radamel Falcao García. Nos dicen lo siguiente: está ya en Panamá, matriculó a sus hijos ya en colegio. Si nada extraordinario ocurre, Falcao será nuevo jugador del San Francisco FC. Es un 90 % probable”, contó el periodista referenciado.

Añadió: “San Francisco es el tercer equipo más importante de Panamá: nueve títulos nacionales tiene”.

🗣️ “En un 90% Falcao será jugador del San Francisco FC de Panamá (…) ha ido adelantando situaciones personales”, @sebabejag en el #MorninGol de #ASColombia pic.twitter.com/VpzP7OyHd8 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 28, 2026

Cabe recordar que Falcao se desempeñó en Millonarios a lo largo del primer semestre de 2026. El club embajador lo anunció como The Last Dance para el Tigre y todo apunta a que así fue.

De confirmarse la operación, San Francisco FC sería el undécimo equipo de Falcao en toda su carrera. Además, el experimentado delantero aún figura como el máximo goleador de la Selección Colombia con 36 tantos.

Falcao se marcha de Millonarios sin títulos

A mediados de 2024 se dio el batacazo en el fútbol profesional colombiano: Millonarios anunció a Falcao como su refuerzo estrella, cumpliendo el sueño del jugador de vestirse de albiazul y el de los hinchas que vieron a un referente del balompié nacional defender el escudo embajador.

Tuvo varios capítulos el paso del Tigre en el club capitalino, pero en ninguno de ellos logró alzar algún título. Eso sí, él y sus compañeros quedaron muy cerca de la final en dos oportunidades (2024-ll y 2025-l).

Radamel Falcao García vistiendo los colores de Millonarios. Foto: Getty Images.

Falcao respondió con goles y buenas actuaciones en varios partidos importantes en Millonarios, y escuchó cómo en el estadio El Campín la hinchada albiazul coreó su nombre.