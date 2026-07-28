Carros eléctricos en Colombia: ¿en qué consiste la nueva norma para acelerar la instalación de estaciones de carga?

Este martes, 28 de julio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía divulgó la resolución 40334 de 2026, en la que se busca simplificar la conexión de estaciones de carga de acceso público para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

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De acuerdo con la entidad, el proyecto busca acelerar el despliegue de esta infraestructura estratégica y consolidar las condiciones necesarias para el crecimiento de la movilidad sostenible en el país.

Mediante esta nueva resolución expedida por el Ministerio, la responsabilidad recaerá en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad encargada de regular el sector eléctrico en el país.

El rol de CREG para las estaciones de carga en el país

A través de la CREG se definirán los procedimientos necesarios para acceder a los puntos de conexión a la red eléctrica por medio de los prestadores del servicio de carga u operadores de puntos de carga (CPO).

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, este nuevo marco regulatorio ayudará a estandarizar los requisitos para las solicitudes de conexión, además de promover procedimientos más ágiles y transparentes.

Asimismo, la nueva norma busca facilitar el acceso a información técnica sobre la capacidad de las redes y evaluar mecanismos simplificados para determinados proyectos, con el fin de reducir los tiempos y las barreras para la expansión de la infraestructura de recarga.

La medida apunta a reducir barreras y tiempos en la expansión de estaciones de carga. Foto: Getty Images

“Estamos eliminando barreras para que Colombia avance con mayor rapidez hacia una movilidad limpia. Esta decisión brinda reglas claras, agiliza los procesos de conexión y genera mejores condiciones para que más estaciones de carga lleguen a las ciudades y regiones del país, fortaleciendo la transición energética y ofreciendo más alternativas a los ciudadanos que le apuestan a los vehículos eléctricos, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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Por medio de esta medida, el CREG será orientado para poder incorporar herramientas que ayuden a optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, además de promover la eficiencia energética y permitir que la demanda que se vive para los coches eléctricos sea a través de criterios de confiabilidad, seguridad y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.

“El Gobierno nacional continúa fortaleciendo el marco regulatorio que acompaña la transición energética justa, facilita la inversión en infraestructura para la movilidad eléctrica y crea mejores condiciones para que cada vez más colombianos puedan acceder a un transporte más limpio, eficiente y competitivo”, comenta el Ministerio.