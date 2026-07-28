¿El Spark azul reapareció? Conductor volvió a desafiar a las autoridades al evadir un peaje

Un nuevo hecho de intolerancia se volvió a compartir en redes sociales, en donde reapareció el conductor del Spark azul, quien volvió a realizar otra maniobra peligrosa y desafiar a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Apareció hombre involucrado en controversia por carro que subió por puente peatonal en Bogotá; insultó al alcalde Galán

La grabación de los hechos fue compartida en redes sociales, en donde aparecía el ciudadano acompañado de otras dos personas mientras se encontraban transitando por el peaje de la Carrera Séptima de Bogotá.

¡ES UN BANDIDO!



Aparece otro video del vehículo Chevrolet Spark azul.



Observen la magnitud de la imprudencia que realiza para evitar el pago del peaje de la Carrera 7ma saliendo de Bogotá @SectorMovilidad.



👇🏼 pic.twitter.com/3Wg33Z2BFf — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 28, 2026

Fue ahí que el conductor, en lo que él denominó como una declaración de “desobediencia civil”, tomó la decisión de saltarse el peaje al tomar el retorno para luego cruzar en contravía, de esta forma evadiendo el pago requerido de acuerdo a lo establecido por la ley.

El conductor mencionó en el video que sus acciones derivan del rechazo de pagar los peajes del país.

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, exclamó.

Los eventos ocurridos ya hicieron que varios miembros del distrito reaccionaran, y han llamado al conductor del Spark azul “bandido”, como lo expresó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin.

Es la segunda vez que el conductor del vehículo que se subió a un puente peatonal reta a las autoridades.

Videos que circularon el pasado fin de semana mostraron al individuo insultar al alcalde Carlos Fernando Galán y asegurar que no pagará las multas impuestas por los hechos del 20 de julio.

Carlos Fernando Galán. Foto: Screenshot 'x'

“Les va a quedar muy difícil, porque yo mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos, al igual que sus fotomultas de mierda, con las que pretenden multar a la gente, pero, como dice la ley, tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, dijo mientras conducía por una vía de la ciudad.

La administración de Galán ha estado informada sobre la situación y está tratando de encontrar al implicado para aplicar las sanciones económicas que el conductor ha acumulado en los últimos días.

Ante el reciente hecho en donde el conductor del Spark azul evadió el peaje y condujo por una zona en contravía, las autoridades pueden imponerle multas desde los ocho hasta los 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).