Reconocen como “error arbitral” expulsión que favoreció a Argentina en el Mundial 2026: contundente veredicto

La expulsión de Breel Embolo en el duelo entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, fue una de las acciones más llamativas y polémicas en Norteamérica. La roja para el volante suizo generó una ola de preguntas entre los aficionados. Tras varios días de incertidumbre, se conoció una postura oficial que califica esta decisión como un error arbitral.

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Todo ocurrió después de una falta que, en primera instancia, el árbitro sancionó mostrando la tarjeta amarilla a Leandro Paredes. Sin embargo, desde la cabina del VAR detectaron que el colegiado habría identificado al futbolista equivocado y le recomendaron revisar la acción.

Tras observar las imágenes, el árbitro cambió la decisión e interpretó que el infractor había sido Embolo y no el mediocampista argentino. En consecuencia, anuló la amonestación a Paredes y mostró la tarjeta amarilla al delantero suizo.

La decisión tuvo un efecto inmediato. Embolo había sido amonestado previamente, por lo que esa segunda tarjeta amarilla derivó en tarjeta roja de forma automática, dejando a Suiza con diez jugadores apenas unos instantes después de haber conseguido el empate.

Expulsión de Breel Embolo. Foto: AFP

Aunque muchos pensaron que el VAR había revisado solo una tarjeta amarilla, en realidad la intervención habría estado respaldada por el protocolo oficial para verificar la identidad del infractor. Días después, la IFAB tuvo que pronunciarse y concluye que las decisiones arbitrales fallaron, intercediendo directamente en las acciones de juego.

La IFAB se pronunció y dice que fue un error arbitral

La International Football Association Board (IFAB), que es el organismo que establece las reglas del fútbol y que la Fifa avala, reconoció en las últimas horas que aquella doble amarilla a Embolo fue un “grave error arbitral”, ya que pudo caer en una posible simulación.

“Una tarjeta amarilla que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”, explicó la IFAB en su cuenta oficial.

Expulsión de Breel Embolo. Foto: AFP

Es decir, la IFAB considera que la acción de juego tuvo juicio y revisión del VAR por la infracción como tal, mas no para verificar la identidad del futbolista involucrado. Siendo así, solamente tendría que haber anulado la amarilla para Paredes, pero también mostró la amonestación a otro futbolista, con lo cual se habría saltado el protocolo.

Es decir, aunque puede que la decisión final haya estado correcta, el error pasa por tomar los correctivos disciplinarios para juzgar dos cosas diferentes.

Al final, Embolo fue expulsado y debidamente sancionado; Argentina aprovechó la ventaja en el campo para evitar los penaltis y pudo seguir el camino hasta alcanzar la final, que perdió con España.