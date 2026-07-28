Revelan versión sobre Leonardo Castro y Rodrigo Contreras: teoría aumenta las dudas en Millonarios

La Liga BetPlay enciende motores en este segundo semestre con la mirada puesta en Millonarios y la presión por ser campeón. Luego de quedar fuera de los playoffs del primer semestre y consumar una durísima eliminación en la Copa Sudamericana, el equipo azul no tiene margen de error y deberá entrar seriamente en la pelea por el título.

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Las cosas parecen que no van bien en el Embajador, más allá de la expectativa de la hinchada por querer ver a Millonarios en lo más alto. Las miradas se colocaron en el debut en la Liga BetPlay en este segundo semestre y el resultado es para el olvido ante el Atlético Bucaramanga.

Por la primera fecha, Millonarios debutó ante su gente en el estadio El Campín de Bogotá y quedó un amargo 1-0 que enfurece a la hinchada y aumenta la presión para el técnico Fabián Bustos. El tiempo se le acaba y no tiene más margen de error, mucho más cuando llegaron algunas nuevas caras para reforzar el plantel.

Leonardo Castro reacciona tras una ocasión perdida con Millonarios. Foto: AFP

El foco también está puesto en la zona de ataque y comienzan las teorías a hacer de las suyas. Luego del juego ante Bucaramanga, el periodista Nicolás Samper puso sus ojos en los atacantes Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, quienes son los titulares en el esquema de Bustos.

Habría “cero química” entre Castro y Contreras

Para Samper, en el programa ‘Más Fútbol’ de La FM, no solo es el cortocircuito futbolístico que puede haber entre los jugadores en la cancha, sino que dejó entrever que las cosas van más allá y apuntó a la relación en el camerino entre Castro y Contreras.

“Para mí, la convivencia hoy de Contreras y Castro es la misma de Kathleen Turner y Michael Douglas (película La guerra de los roses); se detestan. Me parece que tienen cero química; se hacen reclamos, se regañan, ocupan la posición el uno del otro”.

Ese es el punto de vista del periodista en mención y aún no se conocen hechos o algo más de lo que se ve en la cancha que los mantenga alejados. Pero, seguramente, una situación como la descrita sí deja ver malos resultados y rendimientos del equipo.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, tiene contrato hasta diciembre. Foto: Colprensa

Por la segunda fecha de la Liga BetPlay, Millonarios será visitante en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla para enfrentar al Junior, actual campeón del fútbol colombiano. El reo se ve bastante complejo para el entrenador Fabián Bustos, quien podría no aguantar otra derrota al mando del equipo azul.