Millonarios sigue sufriendo y registró un empate 0-0 con São Paulo por la tercera fecha del grupo C en la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con las gradas totalmente pintadas de azul. Mackalister Silva y Leonardo Castro, dos referentes del ‘Embajador’, fueron titulares y quedaron captados en video.

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Había mucha expectativa respecto a lo que Millonarios pudiera hacer ante Sao Paulo, en un afán por mejorar su estilo de juego y clasificar en los frentes en este remate de temporada. En el torneo internacional el elenco brasileño arribaba a la capital de Colombia con varias bajas. Sin embargo, el embajador no pudo romper el cero y quedó otra decepción.

Esto deja como líder del grupo B a Sao Paulo con siete puntos y muy perfilado a asegurar el primer lugar en próximas fechas. En la segunda posición asoma O’Higgins con seis, rival directo de Millonarios, tercero con cuatro unidades. Cuarto es Boston River, que no ha sumado nada en lo que va del torneo.

Fabián Bustos y sus dirigidos se concentran en lo que viene, pero saben que el panorama es complejo y más dependiendo de otros resultados. Eso, sumado a la incertidumbre que vive Millonarios Liga Betplay, donde está casi eliminado. A eso se agregan los rumores de posible ‘camerino roto’ en las entrañas del embajador.

Jugadores de Millonarios en los actos protocolarios por Copa Sudamericana. Foto: Lina Gasca

En el video publicado por cuentas partidarias en las redes sociales se ve a Mackalister Silva yendo a busca a Leonardo Castro tras una pérdida de balón. El volante le dice algo al delantero además de gestos con sus manos. Estos movimientos fueron captados en video, que aumentan las voces de ‘camerino roto’ en el equipo azul.

Millonarios se juega su clasificación

Las lesiones han sido un problema constante para Millonarios este semestre. Se suma el nuevo reporte de Carlos Darwin Quintero. Fabián Bustos ha tenido que reemplazar piezas claves en momentos que coincidieron con la curva descendente en el rendimiento general.

Millonarios alcanzó a estar dentro del grupo de los ocho en la Liga Betplay, pero en las últimas fechas se cayó y ahora necesita de un ‘milagro’ para meterse en las finales del campeonato. Tiene 25 puntos en la tabla de posiciones y además ganarle obligatoriamente a Alianza FC en Valledupar, espera que se den resultados en partidos Deportes Tolima vs. Deportivo Cali, Medellín vs. Águilas Doradas y Santa Fe vs. Inter de Bogotá.