El cantante mexicano Christian Nodal se encuentra nuevamente en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por su vida sentimental, sino por un presunto conflicto legal y financiero con sus padres, Cristy Nodal y Jaime González. Durante una reciente presentación en Querétaro, México, el intérprete de “Adiós amor” compartió una reflexión que ha sido interpretada por seguidores y analistas de la industria como la confirmación de una ruptura de confianza con su núcleo familiar más cercano.

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En el marco de su gira, Nodal interrumpió su repertorio para dirigirse a la audiencia con palabras que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. El sonorense fue enfático al señalar las lecciones que le ha dejado su trayectoria reciente:

“Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, expresó el artista ante miles de asistentes.

Este mensaje se suma a una declaración previa donde el cantante admitió que, legalmente, no posee el control total sobre su nombre artístico ni su catálogo musical, una situación que se remonta a los inicios de su carrera cuando, siendo menor de edad, su padre registró la marca Christian Nodal a su nombre.

El detonante de este distanciamiento, según informes de la prensa internacional, habría sido una auditoría interna solicitada por el propio cantante. De acuerdo con estas versiones, el artista habría decidido revisar sus finanzas tras su reciente matrimonio con Ángela Aguilar.

La investigación contable, presuntamente apoyada por el equipo financiero de la familia Aguilar, habría arrojado irregularidades significativas. Según lo expuesto, se habrían identificado “documentos falsos para ocultar movimientos de importantes sumas de dinero”. Estas acciones habrían sido realizadas supuestamente por sus progenitores y otros familiares que anteriormente formaban parte de su equipo de trabajo.

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Otro punto crítico en este conflicto es la titularidad de la marca que identifica al artista. Estos medios han reportado movimientos recientes en el registro de propiedad intelectual. Según estas fuentes, Jaime González habría modificado el registro de la marca para que la titularidad recaiga exclusivamente en su esposa, Cristy Nodal, el pasado 14 de abril.

Este movimiento legal complicaría el proceso de independencia financiera que Nodal busca consolidar. Según fuentes cercanas al entorno del artista, este habría estado operando bajo un esquema de “mensualidad” otorgada por sus padres, a pesar de ser la figura principal que genera los ingresos.

En medio de esta tormenta mediática, se ha mencionado de manera reiterada que la familia de su esposa, encabezada por Pepe Aguilar, estaría brindando asesoría estratégica al cantante para diversificar sus negocios fuera de la industria musical. El objetivo sería permitir que Nodal gestione directamente el fruto de su trabajo, alejándose de la estructura que su padre ha liderado desde sus primeros éxitos en 2016.