¿Nodal confirmó su ruptura con Ángela Aguilar? La verdad detrás del video viral

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a acaparar la atención mediática. En esta ocasión, versiones difundidas por periodistas de entretenimiento apuntan a una posible crisis en la pareja, e incluso a un distanciamiento, motivado por la reacción del público frente a un reciente lanzamiento audiovisual.

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El origen de las especulaciones se remonta al estreno del videoclip Un vals, protagonizado por Nodal. Tras su publicación, usuarios en redes sociales destacaron el parecido físico entre la modelo del video, Dagna Mata, y Cazzu, expareja del artista y madre de su hija.

Este detalle no pasó desapercibido, ni para la audiencia ni, según se comenta, para Aguilar. De acuerdo con versiones que circulan en medios del espectáculo, la intérprete habría asumido la elección de la modelo como una referencia a la relación pasada de Nodal, lo que habría generado tensiones dentro de la pareja.

La controversia tomó más fuerza luego de las declaraciones del periodista Jorge Carbajal en su programa digital En Shock, donde afirmó que ambos artistas ya no estarían conviviendo bajo el mismo techo, alimentando así las versiones de una posible separación.

No obstante, todo el foco quedó en un video que fue difundido en redes sociales, donde se veía a Christian Nodal hablando a la cámara sobre el supuesto fin de su relación amorosa.

El clip mostraba al artista dirigiéndose a su público, mientras indicaba que todo con su esposa terminó, pues las cosas no funcionaron y debían tomar rumbos distintos. Las declaraciones aclaraban que no hubo terceros metidos en su vínculo.

“Hoy se enteraron de que, oficialmente, Ángela y yo... (corte). El amor no siempre funciona; nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible (corte). En esa relación nunca hubo terceros, simplemente a veces el amor no funciona”, se escucha en la grabación.

Aunque muchos especularon que se trataba de inteligencia artificial, lo cierto es que es un video real, registrado tiempo atrás. Este contenido fue lanzado cuando el cantante habló de su ruptura con Cazzu, la madre de su hija.

Sin embargo, personas editaron las declaraciones, recortaron las frases y lo adaptaron para que pareciera que hablaba de Ángela Aguilar.