Carla Giraldo se pronunció sobre desconcertante audio que se filtró y lanzó inesperado comentario: “No deberían pasar estas cosas”

La casa de los famosos 3 sigue dando de qué hablar por lo que ocurre dentro y fuera de la competencia. Muchas personas han lanzado todo tipo de comentarios acerca de la edición, al punto de mostrar su inconformidad con detalles puntuales.

Toman medida por desconcertante situación en ‘La casa de los famosos’; sale a la luz verdad sobre la competencia

Pese a que las miradas están puestas en los participantes y en lo que ocurre en el juego, hay quienes se fijan en detalles puntuales relacionados con los presentadores y los integrantes de la producción.

Una de las que más dio de qué hablar en los últimos días fue Carla Giraldo, quien quedó como blanco de reacciones por un contenido que salió a la luz y desconcertó a miles de sus seguidores en redes sociales.

En los últimos días, la creadora de contenido Samilu, seguidora del reality desde sus primeras temporadas, encendió la conversación en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de TikTok. En el clip, se refirió a un audio filtrado de Carla Giraldo, el cual ha generado múltiples reacciones entre los usuarios.

Según lo expuesto, en la grabación se escucha a la presentadora expresar que estaría atravesando un momento personal complejo. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su intención de alejarse temporalmente de las cámaras y del entorno mediático, con el fin de enfocarse en resolver una situación que la estaría afectando.

“Es que eso no es lo peor. O sea, ay, no sé. Yo creo que me va a tocar como no cámaras, no luces, no nada, mientras miro a ver qué hago”, se le escucha decir en un principio.

“Siento que hay que buscar una solución rápido, pero no quiero... ay, no quiero que nadie sepa nada porque tú sabes cómo es la gente”, añade.

Ante esta situación, Carla Giraldo reapareció en plataformas digitales, compartiendo un video en el que se pronunciaba al respecto. Sus palabras desconcertaron, pero fue directa en lo desconcertante que era que se filtrara esto.

“Se filtró un audio... no sé por qué pasa eso, pero solo sé que lo aclararemos más adelante. Por ahora, nos seguimos viendo por las noches y que no deberían pasar estas cosas, pero pasan, y bueno, aquí estoy como siempre. Sonriéndole a la vida y poniendo la cara, no sé qué decir”, aseguró en el video.