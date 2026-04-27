Revelan el delantero que Néstor Lorenzo convocaría para el Mundial 2026: sorpresa total para Suárez y Córdoba

Los rumores comienzan a girar alrededor de la Selección Colombia y un jugador toma fuerza entre los posibles convocados para el Mundial 2026. Desde la prensa deportiva colombiana informan que Néstor Lorenzo tendría un futbolista en el radar que hasta el momento, para muchos en el país, se ve lejos de la Tricolor o no lo conocen.

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Esto, a pocas semanas del Mundial 2026. Los nombres comienzan a generar expectativa y muchos como James Rodríguez y Luis Díaz son fijos en el esquema de Néstor Lorenzo. De resto, varios de ellos están haciendo méritos y desde Brasil el nombre toma fuerza gracias a sus goles.

Se trata de Kevin Viveros. El delantero que pasó por Atlético Nacional, el desaparecido La Equidad y América de Cali ahora hace parte del Athletico Paranaense de Brasil, donde se ha consolidado en la titular y es uno de los goleadores del Brasileirao. Este deportista hace méritos para ser el tercer delantero tras Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

Kevin Viveros con el Paranaense. Foto: Getty Images

El periodista Adrián Magnoli en AS Colombia lanzó el nombre que Néstor Lorenzo tiene en la mira para ser convocado. El periodista y entrenador comentó que “el tercer 9 que se posiciona se llama (Kevin) Viveros y es el delantero goleador del Brasileirao, lo quiere Flamengo, ofrecieron 16 millones de dólares y Paranaense no lo vende en esa plata”.

🗣️“El tercer nueve para el Mundial se posicionó y se llama Kevin Viveros. A Néstor Lorenzo le gusta y hoy le gana el pulso a Borré y al Cucho”: Adrián Magnoli en el #MorninGol de #ASColombia pic.twitter.com/6KOzKPApUP — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 27, 2026

En 13 partidos jugados en el Brasileirao, Kevin Viveros se consolida como líder en la tabla de goleadores con 8 anotaciones, sigue Carlos Vinicius de Gremio, Danilo de Botafogo y Pedro de Flamengo con 7 anotaciones. Para que un extranjero logre ese primer lugar en Brasil es casi considerado una hazaña. El atacante de Buenaventura gana puntos y va convenciendo a Lorenzo, además de desbancar a competidores como Cucho Hernández y Santos Borré.

Compañía para Luis Suárez y Jhon Córdoba

Kevin Viveros sería el tercer delantero en la Selección Colombia y sus números van en aumento. Luis Javier Suárez, hasta el momento, es el dueño de la posición en la titular tras su gran temporada en el Sporting de Lisboa, más allá de que el título de la Primeira Liga de Portugal está muy lejos y quedó eliminado en los cuartos de la Champions.

El otro en lista es Jhon Córdoba, considerado un ídolo del Krasnodar de Rusia y donde brilla con goles y es titular. Viveros sería el tercero, ocupando un puesto que tentativamente sería para Jhon Durán, quien también milita en el fútbol ruso pero se ve lejos de la Tricolor.