Revelan quién es el cuarto arquero que llamó Néstor Lorenzo a la Selección Colombia: ya entrenó

La Selección Colombia calienta motores para su debut en el Mundial 2026. Los 26 convocados están a disposición de Néstor Lorenzo, aunque sigue en duda la presencia de Jhon Córdoba por las molestias con las que llegó de Rusia.

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Para sorpresa de los periodistas que acudieron hasta la Academia AGA, sede de entrenamiento de Colombia en Guadalajara, el cuerpo técnico incluyó en los trabajos a un cuarto arquero que acompañó a Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina.

Se trata de Cruz Martínez, portero de 19 años que pertenece a las fuerzas básicas de Atlas. El cuerpo técnico pidió su incorporación para los ejercicios que requieren un número par de jugadores.

Esta práctica es común en la mayoría de selecciones, sin embargo, algunas optan por llevar talentos del país para irlos acercando al proceso.

La familia de Cruz Martínez es mexicana, sin embargo, su pasaporte pertenece a Estados Unidos. Mide 1.90 de estatura y desde que llegó a Guadalajara ha disputado 13 partidos con la categoría sub-19 de Atlas, club en el que ha compartido con Camilo Vargas.

🚨🇨🇴 ¡Novedad en el entrenamiento de la Selección Colombia!



Cruz Martínez 🧤, portero del equipo Sub-21 de Atlas, hizo parte de la jornada. Los 26 convocados hicieron trabajo de campo y Jhon Córdoba sigue con su adaptación.#ASColombia - #RutaMudial



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Lo más curioso es que el joven portero lució la camiseta de la Selección Colombia y estuvo bajo las órdenes del cuerpo técnico como uno más de los convocados.

Esta es una buena oportunidad de foguearse para Martínez, quien se proyecta para hacer muy pronto su debut profesional con la camiseta de Atlas.

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El puesto de titular en el arco rojinegro le pertenece a Vargas, que tiene contrato hasta finales de 2027 y no parece ecaminado a salir. El bogotano también es inicialista en la Selección Colombia con la confianza de Lorenzo, que lo mantuvo en ese lugar incluso después de recibir críticas por el gol de Lautaro Martínez en la final de la Copa América.

Cinco días para el debut de Colombia

Más allá de algunas piezas que se quedaron por fuera de la convocatoria, en Colombia se mantiene la columna vertebral que logró la clasificación al Mundial 2026.

De hecho, la nómina titular para enfrentar a Uzbekistán sería prácticamente la misma que jugó el último amistoso frente a Jordania en San Diego.

Así saldría la Tricolor para su debut en la Copa del Mundo: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

El partido de Colombia vs. Uzbekistán se jugará el próximo miércoles, 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora colombiana). La transmisión estará disponible en Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.