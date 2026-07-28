Más de 1.000 millones de pesos en ropa y joyas: el costoso ‘look’ con el que Westcol llegó al evento de la Velada del Año 6

La sexta edición de La Velada del Año, celebrada este sábado 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, no solo dejó momentos destacados en el ámbito deportivo entre creadores de contenido, sino que también convirtió el aspecto visual y la presencia de varias figuras públicas en foco de conversación en redes sociales.

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Entre los asistentes estuvo el streamer colombiano Luis Fernando Villa, conocido popularmente como Westcol, quien llamó la atención por el elevado costo de la vestimenta y joyería con las que se presentó en el recinto español.

Durante la jornada del evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, se publicó un contenido audiovisual en la cuenta oficial de Instagram de Llanos en el que Westcol detalló el valor estimado de cada una de sus prendas y accesorios.

En la grabación, el creador de contenido antioqueño describió un conjunto compuesto por calzado e indumentaria de marcas de alto lujo, destacando elementos de alta joyería:

“Tengo unos zapatos Louis Vuitton, un conjunto Gucci, cadenas, prendas, un bolsito que llevo para todos lados, que también es Louis Vuitton, y unas medias Supreme. El reloj es un Audemars Piguet diamantado, cuesta 60.000 dólares. Y la cadena es una cadena en oro de 18 kilates con diamantes de mina y diamantes negros en oro rosado (...)”, afirmó Westcol en el video.

Posteriormente, el propio Ibai Llanos realizó una revisión y cotización estimada de los elementos mencionados por el colombiano para ofrecer un balance de la cifra total. De acuerdo con el desglose presentado por el organizador español, las piezas y sus valores aproximados en el mercado corresponden a:

Reloj Audemars Piguet diamantado: 60.000 USD

60.000 USD Juegos de cadenas en oro y diamantes: 195.000 USD

195.000 USD Bolso Louis Vuitton: 2.400 USD

2.400 USD Conjunto de ropa Gucci: 2.300 USD

2.300 USD Zapatos Louis Vuitton: 1.300 USD

1.300 USD Calcetines Supreme: 20 EUR (aprox. 22 USD)

Sumando esto, el valor total aproximado del atuendo se ubica en los 261.020 dólares, cifra que, traducida a pesos colombianos, equivale a una suma cercana a los 1.000 millones de pesos colombianos.

La participación de figuras colombianas en este evento masivo de entretenimiento digital ha mantenido una línea de seguimiento constante. En esta sexta edición, la creadora de contenido colombiana Valeria Solano, conocida en redes como ‘La Parce’, debutó exitosamente en el cuadrilátero al imponerse por decisión dividida (3-2) ante la española Fabiana Sevillano en el combate que abrió la cartelera.

Por su parte, Westcol ya contaba con antecedentes directos en la competición. En la edición anterior de 2025 (La Velada del Año 5), el streamer antioqueño subió al ring como peleador en el combate estelar frente al español ‘TheGrefg’.

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En aquella ocasión, tras un inicio de pelea de alta intensidad por parte del colombiano, la resistencia física decantó el enfrentamiento hacia el competidor español, quien se llevó el triunfo por nocaut técnico en el tercer asalto.

Para la edición de 2026, Westcol asistió como figura invitada fuera de la cartelera oficial de combates, aunque su aparición no pasó desapercibida debido al debate generado en torno a las cifras económicas de sus piezas de lujo.