Resultado del Baloto hoy: conozca si ganó los 49.200 millones de pesos del sorteo tradicional o los 8.600 de la Revancha

El Baloto realizó este miércoles 22 de julio de 2026 su sorteo número 2686, en el que miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a la posibilidad de quedarse con el millonario acumulado que ofrece este juego de azar, el cual se celebra únicamente los lunes, miércoles y sábados.

¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico Día y Noche de este miércoles, 22 de julio de 2026

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los $49.200 millones, mientras que la modalidad Baloto Revancha puso en juego un acumulado de $8.600 millones.

Resultados del Baloto del miércoles 22 de julio de 2026

Estos fueron los números favorecidos en el sorteo 2686:

Baloto: Acumulado de $49.200 millones

Número ganador: 03 - 06 - 19 - 30 - 33

Súper Balota: 09

Baloto Revancha: Acumulado de $8.600 millones

Número ganador: 03 - 06 - 18 - 32 - 33

Súper Balota: 07

Como recuerda Baloto en sus canales oficiales, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados, por lo que los apostadores ya esperan la próxima oportunidad para intentar quedarse con el acumulado.

Los últimos resultados del Baloto

Quienes siguen de cerca el comportamiento de los sorteos suelen revisar las combinaciones anteriores, aunque es importante recordar que cada extracción es independiente y las probabilidades no cambian por los números que hayan salido previamente.

La expectativa terminó con la publicación de los números ganadores de esta noche. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres sorteos de Baloto

20 de julio de 2026: 03 - 22 - 23 - 25 - 37 - Súper Balota: 01

03 - 22 - 23 - 25 - 37 - Súper Balota: 01 18 de julio de 2026: 08 - 17 - 19 - 24 - 26 - Súper Balota: 09

08 - 17 - 19 - 24 - 26 - Súper Balota: 09 15 de julio de 2026: 02 - 04 - 08 - 12 - 24 - Súper Balota: 04

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

20 de julio de 2026: 03 - 10 - 11 - 23 - 33 - Súper Balota: 15

03 - 10 - 11 - 23 - 33 - Súper Balota: 15 18 de julio de 2026: 05 - 06 - 31 - 32 - 34 - Súper Balota: 08

05 - 06 - 31 - 32 - 34 - Súper Balota: 08 15 de julio de 2026: 10 - 22 - 27 - 30 - 35 - Súper Balota: 16