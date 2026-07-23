Resultado del Baloto hoy: conozca si ganó los 49.200 millones de pesos del sorteo tradicional o los 8.600 de la Revancha

El Baloto realizó este miércoles 22 de julio de 2026 su sorteo número 2686, en el que miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a la posibilidad de quedarse con el millonario acumulado que ofrece este juego de azar, el cual se celebra únicamente los lunes, miércoles y sábados.
Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los $49.200 millones, mientras que la modalidad Baloto Revancha puso en juego un acumulado de $8.600 millones.
Resultados del Baloto del miércoles 22 de julio de 2026
Estos fueron los números favorecidos en el sorteo 2686:
Baloto: Acumulado de $49.200 millones
- Número ganador: 03 - 06 - 19 - 30 - 33
- Súper Balota: 09
Baloto Revancha: Acumulado de $8.600 millones
- Número ganador: 03 - 06 - 18 - 32 - 33
- Súper Balota: 07
Como recuerda Baloto en sus canales oficiales, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados, por lo que los apostadores ya esperan la próxima oportunidad para intentar quedarse con el acumulado.
Los últimos resultados del Baloto
Quienes siguen de cerca el comportamiento de los sorteos suelen revisar las combinaciones anteriores, aunque es importante recordar que cada extracción es independiente y las probabilidades no cambian por los números que hayan salido previamente.
Últimos tres sorteos de Baloto
- 20 de julio de 2026: 03 - 22 - 23 - 25 - 37 - Súper Balota: 01
- 18 de julio de 2026: 08 - 17 - 19 - 24 - 26 - Súper Balota: 09
- 15 de julio de 2026: 02 - 04 - 08 - 12 - 24 - Súper Balota: 04
Últimos tres sorteos de Baloto Revancha
- 20 de julio de 2026: 03 - 10 - 11 - 23 - 33 - Súper Balota: 15
- 18 de julio de 2026: 05 - 06 - 31 - 32 - 34 - Súper Balota: 08
- 15 de julio de 2026: 10 - 22 - 27 - 30 - 35 - Súper Balota: 16