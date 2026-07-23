Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves 23 de julio

La suerte volvió a ponerse a prueba este jueves 23 de julio con una nueva jornada de sorteos de los principales juegos de chance en Colombia. Como ocurre cada día, miles de personas estuvieron pendientes de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios disponibles.

Estos sorteos hacen parte de los juegos de azar más populares del país y se realizan de manera diaria bajo la supervisión de los operadores autorizados. Los resultados son consultados por apostadores de distintas regiones, quienes participan con diferentes modalidades de apuesta.

Números ganadores del jueves 23 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1342.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número de su apuesta coincide con el resultado oficial, lo primero es verificar el tiquete y conservarlo en buen estado. Para reclamar el premio será necesario presentar el comprobante original dentro del plazo establecido por el operador del juego.

También es importante revisar las condiciones de pago, ya que los premios de mayor valor pueden requerir documentación adicional y están sujetos a las retenciones tributarias que establece la legislación colombiana.