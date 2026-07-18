Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El paisita y La Caribeña: números de hoy sábado, 18 de julio

Los sorteos de azar continúan siendo una de las alternativas de entretenimiento preferidas por miles de colombianos, que diariamente participan con la esperanza de obtener un premio capaz de transformar su realidad económica, financiar nuevos proyectos o brindar mayor estabilidad a sus familias.

Resultados Super Astro Luna del 17 de julio de 2026

Aunque las probabilidades de ganar son limitadas, la expectativa de acertar la combinación ganadora mantiene vigente el interés por estos juegos. Gracias a los millonarios premios que ofrecen y a la tradición que los rodea, numerosos apostadores siguen confiando en su suerte y participan de manera constante en las diferentes modalidades disponibles en el país.

Entre las opciones más populares se encuentra El Dorado, que realiza sorteos de lunes a sábado en tres horarios: 11:00 de la mañana, 3:30 de la tarde y 7:30 de la noche. Los domingos y días festivos, el operador ajusta su programación con horarios especiales para sus diferentes ediciones.

Dorado Día - 18 de julio

Premio mayor: 9688

La Quinta: 2

Dorado Tarde - 18 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Otro de los juegos con amplia acogida es El Paisita, que brinda dos oportunidades diarias para participar. Sus sorteos se llevan a cabo a las 2:00 p. m. y a las 6:00 p. m., convirtiéndose en una alternativa frecuente para quienes disfrutan del chance.

El Paisita Día - 18 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche - 18 de julio

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

A este grupo también pertenece La Caribeña, una de las loterías con mayor tradición en Colombia. Con el paso de los años, este juego ha conservado su popularidad gracias a su oferta de premios principales, secos y aproximaciones, modalidades que amplían las posibilidades de obtener un reconocimiento económico y mantienen el interés de miles de participantes en cada jornada.

La Caribeña Día - 18 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche - 18 de julio