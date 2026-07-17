Ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy viernes, 17 de julio

Los juegos de suerte y azar siguen ocupando un lugar importante entre los colombianos, quienes cada día participan en diferentes sorteos con la ilusión de obtener un premio que les permita cumplir proyectos personales, apoyar a sus familias o mejorar su situación económica.

Pese a que las posibilidades de acertar la combinación ganadora son reducidas, miles de apostadores continúan probando suerte en las modalidades más tradicionales del país, atraídos por los millonarios premios que ofrecen estos juegos.

Entre las opciones más populares se encuentra El Dorado, que realiza sorteos de lunes a sábado en tres horarios: 11:00 de la mañana, 3:30 de la tarde y 7:30 de la noche. Los domingos y días festivos, el operador ajusta su programación con horarios especiales para sus diferentes ediciones.

Dorado Día - 17 de julio

Premio mayor: 5466

La Quinta: 5

Dorado Tarde - 17 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Otro de los juegos con amplia acogida es El Paisita, que brinda dos oportunidades diarias para participar. Sus sorteos se llevan a cabo a las 2:00 p. m. y a las 6:00 p. m., convirtiéndose en una alternativa frecuente para quienes disfrutan del chance.

El Paisita Día - 17 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche - 17 de julio

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

A este grupo también pertenece La Caribeña, una de las loterías con mayor tradición en Colombia. Con el paso de los años, este juego ha conservado su popularidad gracias a su oferta de premios principales, secos y aproximaciones, modalidades que amplían las posibilidades de obtener un reconocimiento económico y mantienen el interés de miles de participantes en cada jornada.

La Caribeña Día - 17 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche - 17 de julio