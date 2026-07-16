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Lotería El Sinuano Día y Noche del 16 de julio de 2026: conozca los resultados

Descubra si ganó el premio mayor de la lotería El Sinuano Día, que juega todos los días.

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Redacción Loterías
16 de julio de 2026 a las 2:38 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El jueves 16 de julio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo del día fue el XXXX.

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor

  • El Sinuano Día: 0388-6.
YouTube video 7VzzNuw8Svw thumbnail

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Premio mayor

  • El Sinuano Noche: Pendiente.
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El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este 17 de julio de 2026 a las 2:30 p. m., mientras que El Sinuano Noche se realizará a las 10:30 p. m.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.