Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del jueves 16 de julio de 2026

La Antioqueñita realizó este jueves 16 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteos, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance con mayor tradición y acogida entre los colombianos.

Resultado del Baloto hoy: consulte si ganó los 48.000 millones de pesos del sorteo tradicional o los 8.000 de la Revancha

Miles de apostadores permanecieron atentos a la publicación de los números ganadores con la ilusión de obtener alguno de los premios disponibles.

Este popular juego cuenta con dos sorteos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, lo que brinda a los participantes dos oportunidades para acertar la combinación favorecida. Para jugar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras, acompañado por una quinta balota que hace parte de la dinámica del sorteo.

Con el paso de los años, La Antioqueñita se ha consolidado como una de las modalidades de chance más representativas del país, especialmente en el departamento de Antioquia, donde conserva una amplia base de jugadores que siguen cada edición.

En esta oportunidad, el sorteo de Antioqueñita Día dejó como número ganador el 3122, mientras que la quinta balota correspondió al 9.

Los participantes pueden verificar sus apuestas y, en caso de resultar favorecidos, adelantar el proceso de reclamación conforme a las condiciones establecidas por el operador del juego.

Resultados del sorteo 6623 Antioqueñita Día

Número ganador: 3122

Quinta balota: 9

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados, número y signo ganador del Super Astro Luna del 15 de julio de 2026

Resultados del sorteo 6624 Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

El siguiente sorteo será el viernes 17 de julio a las 10:00 a.m.