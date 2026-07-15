El Sinuano reveló sus números ganadores: así quedaron los sorteos día y noche del 15 de julio

Miles de apostadores en Colombia permanecen atentos este miércoles 15 de julio a los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de los sorteos de chance más populares del país y que diariamente despiertan la expectativa de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Como es habitual, durante la jornada se llevarán a cabo las dos ediciones del juego, cuyos resultados podrán ser consultados una vez finalicen los respectivos sorteos.

Lotería Chontico: resultado del sorteo de hoy, miércoles, 15 de julio de 2026

Resultados de El Sinuano del 15 de julio de 2026

El Sinuano Día

Premio mayor: 1224

La Quinta: 8

El Sinuano Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Sinuano se ha consolidado como una de las modalidades de chance más seguidas por los colombianos gracias a la frecuencia de sus sorteos y a las diferentes opciones de apuesta que ofrece a sus participantes.

Cada día, miles de jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles. Por ello, los resultados de las jornadas Día y Noche suelen generar gran interés entre quienes siguen de cerca este tradicional juego de azar.

Con la realización de los sorteos de este domingo, El Sinuano completará una nueva jornada de juego y volverá a convocar a sus participantes en las próximas ediciones, manteniendo viva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron nuevos premios: estos fueron los números ganadores del 15 de julio

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

acierto de los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.