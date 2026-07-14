¿Fue el ganador? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche del martes 14 de julio de 2026

Este martes, 14 de julio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

El sorteo 8491 dejó como número ganador el 4905, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 9.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de julio de 2026

Premio mayor: 4905 - 9

Tres últimos: 905.

Dos últimos: 05.

Cifra completa: 4905.

La Quinta: 9.

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 14 de julio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

La Quinta: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

13 de julio de 2026 - 4348. La Quinta: 3.

La Quinta: 12 de julio de 2026 - 4189. La Quinta: 6.

La Quinta: 11 de julio de 2026 - 6716. La Quinta: 8.

Chontico Noche