Este martes 14 de julio, hubo un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, en homenaje a las víctimas del ataque de Niza del 14 de julio de 2016.

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Tal como lo había anticipado el presidente francés, Emmanuel Macron, la Fifa abrió un espacio para conmemorar a las víctimas de esta tragedia.

“Gracias al presidente de la Fifa por haber respondido a la petición de Francia y a todos los franceses movilizados. No los olvidaremos nunca”, apuntó el mandatario.

El 14 de julio de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causó 86 muertos y más de 400 heridos tras embestir con un camión a los viandantes del Paseo de los Ingleses en la ciudad de Niza, al sur de Francia.

Kylian Mbappé, que hoy enfrenta a España en las semifinales del Mundial 2026, juega como delantero en el Real Madrid. Foto: AP Photo/Ashley Landis

El partido coincidió con el Día de la Bastilla

Macron, en su último 14 de julio como presidente de Francia, convirtió la avenida de los Campos Elíseos de París en una vitrina de unidad europea y homenaje a Ucrania con un desfile militar imponente.

Fueron casi 6.700 soldados a pie, 98 aviones, 31 helicópteros y 315 vehículos. Nunca tantos militares habían desfilado entre el Arco de Triunfo y la Plaza de la Concordia con motivo de la fiesta nacional, que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, al inicio de la Revolución francesa.

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El objetivo: ilustrar “el rearme de Francia, la autonomía estratégica de Francia y el despertar estratégico europeo”, según el presidente.

En la tribuna de honor destacaba el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, aplaudido a su llegada y recibido con un abrazo por la primera dama Brigitte Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu.

Junto a él había 24 jefes de Estado o de gobierno europeos, como el alemán Friedrich Merz, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, la danesa Mette Frederiksen y el primer ministro británico saliente Keir Starmer.

Tras el desfile de París, el presidente viajará a Niza para rendir homenaje a los 86 muertos y más de 400 heridos del ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En mayo del próximo año, Macron dejará el cargo después de un máximo de dos mandatos consecutivos. En los sondeos, la extrema derecha está bien posicionada para hacerse con el poder en las elecciones de 2027.

“El mensaje que enviamos al mundo es este: si la paz es nuestro objetivo, si valoramos la libertad y el Estado de derecho, debemos estar dispuestos a luchar para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario”, recalcó en su discurso.

*Con información de la AFP.