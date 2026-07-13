Francia vs. España: hora y canal para ver el partido estelar de semifinales del Mundial 2026

Francia y España disputarán el martes en Arlington, cerca de Dallas, un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.

Desde que se conoció el diciembre el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia en semifinales sería una especie de final anticipada: la actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018; dos de las grandes estrellas. Kylian Mbappé y Lamine Yamal, frente a frente; una oposición de estilos con el título como único objetivo.

“No es exagerado hablar de final anticipada”, declaró el seleccionador español Luis de la Fuente nada más obtener el boleto para la semifinal.

Francia vs. España

Primera semifinal del Mundial 2026

14 de julio

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Canal: DirecTV

13 goles entre Mbappé y Dembélé

En Arlington, en la casa de los Dallas Cowboys, son los Bleus los que aportan a los principales pistoleros, con Kylian Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi (8 goles ambos) y Ousmane Dembélé con cinco.

Durante todo el torneo, el equipo de Didier Deschamps, al que ya se sabe que le quedan dos partidos al frente de la selección francesa, ha mostrado un poder de pegada casi sin parangón: 16 goles en 6 partidos, solo superado por Argentina (17).

Dembelé celebra con Mbappé. Entre los dos conforman una temida dupla en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

España, por su parte, basa su fortaleza en una defensa de hierro (sólo un gol concedido en todo el torneo y fue en el último partido contra Bélgica) y un juego de equipo, incluida la aportación desde el banquillo, que se opone a las individualidades francesas.

España tratará de defenderse quitándole la pelota a Francia, aunque los Bleus han demostrado ya que no necesitan tener mucha posesión para castigar al rival y que tampoco le molesta cerrarse un poco para salir a la contra.

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Frente a los superpoderes ofensivos de Francia, espera poder al fin contar con su criptonita, un Lamine Yamal que hasta ahora no ha correspondido a las expectativas antes del torneo, al que llegó recuperándose de una lesión, pero que va a más.

Hace dos años ya le marcó a Francia y se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Eurocopa. En Norteamérica aspira a ser el cuarto más joven en ganar un Mundial (el lunes cumplió 19 años) y superar de paso a un tal Kylian Mbappé, que fue el último en levantar la Copa del Mundo siendo aun un adolescente.

Debate en la zona medular de España

La principal duda en España está en saber quien acompañará en el centro del campo a Rodri y Dani Olmo. Pedri fue titular en los primeros partidos, pero no ha mostrado el nivel de excelencia que suele dar con el Barcelona y contra Bélgica fue sustituido por Fabián Ruiz, que además marcó el primer gol.

Con el canario, De la Fuente ganará posesión y dominio de la pelota; con el andaluz se asegura también mucho poder desde la segunda línea.

Lamine Yamal es la pieza más importante de España en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S.Lesser

Francia jugará su tercera semifinal consecutiva, siendo la tercera selección que lo consigue, y Deschamps podría convertirse en el primer seleccionador en jugar tres finales, aunque el seleccionador galo tira de modestia para tratar de explicar cómo lo ha conseguido.

En Francia, la duda es si Deschamps podrá recuperar a Aurélien Tchouaméni, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, pero su sustituto, Manu Koné, ha cumplido con creces.

*Con información de AFP.