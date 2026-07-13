Elegido el reemplazo de Marcelo Bielsa en Uruguay tras penoso Mundial 2026: giro rotundo

Con un cambio de director técnico, Uruguay espera que vuelvan sus mejores años en el fútbol de Sudamérica, pero también a nivel internacional donde acaban de vivir el fracaso del Mundial 2026.

Marcelo Bielsa dejó una mala última imagen al servicio del combinado celeste. Su proceso culminó tras la eliminación en primera ronda de la cita orbital con polémicas, así como versiones de supuestas peleas en el camerino con sus propios jugadores.

Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay en medio del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Dicha frustración de un papel tan alejado de la historia de los uruguayos hizo que los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol buscara rápidamente un candidato ideal para hacerse cargo. Al parecer, ya fue encontrado y el anuncio estaría próximo a caer.

De acuerdo con Ignacio Alonso, presidente de la AUF, quien asumirá dicho rol de técnico es el histórico goleador y atacante charrúa, Diego Forlán. Con este se habría acordado inicialmente un contrato de manera interina y hasta marzo de 2027.

“Si se llega a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la selección Sub-20 y de los próximos partidos amistosos. Está entusiasmado, aunque aún quedan algunos puntos por concretar”, indicó el dirigente sobre cómo avanzan las negociaciones.

🗣️ "Diego Forlán está entusiasmado": Ignacio Alonso, sobre el posible acuerdo en las próximas horas para dirigir a la Sub 20#PolideportivoUY por la pantalla de @teledoce 📺



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Emblema de la historia de Uruguay

Diego Forlán dejó una huella imborrable en la historia de la selección de Uruguay y es considerado uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta celeste.

Debutó con la selección absoluta el 27 de marzo de 2002 frente a Arabia Saudita y disputó su último encuentro el 28 de junio de 2014, contra Colombia, en los octavos de final del Mundial de Brasil. Durante ese ciclo jugó 112 partidos y marcó 36 goles, cifras que lo ubicaron durante varios años como el máximo goleador histórico de Uruguay.

Diego Forlán y Gianni Infantino, presidente de Fifa. Foto: FIFA via Getty Images

Forlán participó en tres Copas del Mundo (2002, 2010 y 2014), tres ediciones de la Copa América y la Copa Confederaciones de 2013. Su mejor actuación llegó en Sudáfrica 2010, donde lideró a la Celeste hasta las semifinales con cinco goles y fue elegido Balón de Oro del torneo como el mejor jugador del Mundial.

El mayor título de su carrera con Uruguay fue la Copa América de 2011, conquistada en Argentina. En la final frente a Paraguay anotó dos goles para sellar el histórico 3-0 y darle a su país su decimoquinto título continental. Su liderazgo, capacidad goleadora y actuaciones decisivas lo convirtieron en uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol uruguayo.

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Copa América 2028: el reto

Para los seleccionados de Conmebol que se quedaron en el camino en el Mundial 2026, el próximo gran reto será la Copa América de 2028 donde esperan tumbar a Argentina, gran dominadora de las últimas ediciones.

Trofeo de la Copa América en la final de Argentina y Colombia, jugada en Miami, Estados Unidos durante el 2024 Foto: Getty Images

Dicho certamen está en un periodo de definición en los últimos meses. Quienes lo organizan deben decidir su lo llevan de nuevo a Estados Unidos donde se hizo la edición pasada.

Si bien debería rotar el país que la albergue, cuestiones de estabilidad política e infraestructura pone en primer lugar al país sede del actual Mundial 2026.