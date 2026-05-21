Marcelo Bielsa es noticia en Uruguay por decisión sobre su futuro: a nada del Mundial 2026

Este jueves, 21 de mayo, la noticia deportiva central en Uruguay es el futuro de Marcelo Bielsa. El entrenador de la celeste para el Mundial 2026 dijo que con la cita orbital culmina el trabajo de él y su cuerpo técnico.

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“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo. Es un milagro, para la vida deportiva de cualquier profesional, participar en una Copa del Mundo. Yo, particularmente, voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como esa”, afirmó Bielsa en el Summit AUF 2026.

🇺🇾🔥¡ BIELSA DEJARÁ DE SER ENTRENADOR DE URUGUAY !



🎤En rueda de prensa el actual entrenador de Uruguay confirmó que no será más entrenador de la selección después de su participación en el mundial



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La prensa en Uruguay toca el tema con pinzas. Con base en lo dicho por Bielsa, dirigirá a los charrúas en el Mundial 2026 y después no seguiría al mando. Su proceso venía siendo uno de los más sonados en todo Sudamérica.

Con el loco desde la raya, Uruguay acabó cuarta en las eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. Sumó un total de 28 puntos en 18 juegos, divididos en siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. Anotó 22 goles y recibió 12 en contra.

Otro de lo logrado por Bielsa, en Uruguay, fue el tercer puesto de la Copa América 2024. Cayó en semifinales ante Colombia, jugó contra Canadá y le ganó el tercer lugar con un partido que acabó 2-2 y se definió en tiros desde el punto penal (4-2).

Partido entre Uruguay y Colombia, por la semifinal de la Copa América 2024. Foto: Getty Images

Se espera un comunicado oficial por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al respecto.

El reto de Uruguay en el Mundial 2026

Así las cosas, Bielsa y su cuerpo técnico empiezan a preparar el desarrollo de la fase de grupos en la competencia internacional. Integran el grupo H junto a Arabia Saudí, Cabo Verde y España, siendo el partido contra La Roja uno de los más atractivos de la primera ronda.

Uruguay quiere mejorar drásticamente luego de su última participación en el Mundial 2022. Para aquella oportunidad quedó tercera del grupo H, donde el líder fue Portugal, el segundo Corea del Sur, y el cuarto Ghana.

Los dos veces campeones del mundo pelean por la tercera estrella en su camiseta. Su rival más importante a vencer en la zona de grupos, a priori, sería España. Los pronósticos indican que entre ambas pelearán el liderato en la tabla de posiciones.

Nómina que usó Uruguay en su última fecha eliminatoria ante Chile. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Será el 15 de junio de 2026, ante Arabia Saudí, que Uruguay debute en esta Copa del Mundo. La pelota rodará en el estadio Hard Rock de Miami.